Vyžrebovali play off v Európskej ligy: Ak Slovan prejde cez Rapid, čaká ho atraktívny súper

Ak futbalisti FC Spartak Trnava neuspejú v 3. predkole Ligy majstrov, v play off Európskej ligy narazia nad víťaza dvojzápasu Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki.

ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez Rapid Viedeň stretne s Hajdukom Split alebo FCSB Bukurešť. Pokiaľ AS Trenčín vyradí Feyenoord Rotterdam, bude hrať proti Sturmu Graz alebo AEK Larnaka. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.

Trnava figurovala spoločne so svojím súperom v 3. predkole LM Crvena zvezda Belehrad v prvom koši majstrovskej vetvy medzi nasadenými mužstvami. Slovan bol nenasadený v druhej skupine hlavnej vetvy, Trenčín patril medzi nasadené tímy tretej skupiny. Slovenskí účastníci 3. predkola EL odohrajú v prípade postupu prvé zápasy play off doma, Trnava by začala na pôde súpera. Úvodné stretnutia sú na programe 23. augusta, odvety o týždeň neskôr.

Prvé duely 3. predkola EL sa uskutočnia vo štvrtok 9. augusta (AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam, ŠK Slovan Bratislava - Rapid Viedeň), odvety 16. augusta.