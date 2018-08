Neviem, ako by sme bez tejto služby fungovali

Kúpou výrobkov privátnych značiek K-Classic, K-Purland, K-Bio a K-take it veggie podporíte nákup vozidiel, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi po celom Slovensku.

Jednou z nich je aj pani Vidová zo Žiaru nad Hronom. „Mama má 81 rokov a už 7 rokov ju trápi cukrovka s pridruženými komplikáciami. Kvôli nim prišla o nohu a je pripútaná na invalidný vozík,“ hovorí jej syn, 54-ročný Martin, ktorému zostala starostlivosť o chorú mamu zo dňa na deň. „Náš panelákový byt však na to nie je prispôsobený. Preto okrem pravidelných návštev lekára a úradov, využívame prepravnú službu Slovenského Červeného kríža (SČK) aj na odvoz mamy k bezbariérovej sprche, aby sme ju mohli osprchovať,“ opisuje momentálnu situáciu. Prepravnú službu využívajú 5 – 6 ráz do mesiaca a v súčasnosti si nevie predstaviť ako by bez tejto služby fungovali. „Vlastným autom mamu žiaľ prepravovať nevieme. Keďže váži asi 90 kilogramov, bolo by obtiažne ju zdvíhať a prekladať. Vozidlo SČK je špeciálne upravené, má hydraulickú plošinu, takže je možné ju doň naložiť aj vyložiť spoločne s vozíkom,“ dodáva Martin Vido.

Prepravnú službu, ako jednu z terénnych sociálnych služieb, poskytuje 10 územných spolkov SČK pre takmer 2 700 klientov. Ide prevažne o ľudí v núdzi – osamelé matky s deťmi, seniorov, či ľudí so zdravotným postihnutím. Každý z nich potrebuje občas pomoc, či už pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo sociálnu situáciu. Vďaka zákazníkom Kauflandu a tomuto projektu sa vlani podarilo zabezpečiť 5 špeciálne upravených vozidiel pre SČK a jeho terénne sociálne služby. Územné spolky v Humennom, Liptovskom Mikuláši a Senici tak mohli už fungujúcu prepravnú službu rozšíriť a ďalšie dva spolky, Žiar nad Hronom a Košice-okolie, ju mohli spustiť.

V tomto roku môžeme spoločne pomôcť ďalším ľudom. Stačí kúpiť niektorý z viac ako 1 800 druhov výrobkov, ktoré Kaufland ponúka pod značkami K-Classic, K-Purland, K-take it veggie, K- Bio, a urobiť tak dobrý skutok. „Spolu s naším partnerom vidíme, ako je táto služba potrebná. Projekt Pomoc na ceste reálne pomáha riešiť zložité životné situácie nielen odkázanému človeku, ale v konečnom dôsledku aj jeho rodine,“ zdôrazňuje Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.