Žena dala synovcom do školských tašiek zarážku do dverí: Drobnosť, ktorá im môže zachrániť život

Každý rodič chce svoje deti ochrániť pred všetkými nebezpečenstvami. Neraz prichádzajú aj s kreatívnymi nápadmi, ktoré im môžu v dramatickej situácia zachrániť život.

Rovnaká je aj Katie Cornelis zo Southbury, ktorá síce nie je mama, no je to milujúca teta dvoch chlapcov. Mnohé smrteľné streľby na amerických školách ju donútili premýšľať, ako ich ochrániť a prišla na riešenie, ktoré im v prípade núdze môže zachrániť život.

Katie dala synovcom do školských tašiek obyčajnú zarážku do dverí, píše Mirror. "Po poslednej streľbe na škole som dala obom synovcom do tašiek zarážku do dverí. Bolo hrozné im vysvetliť, prečo to robím a nechcela som ich vystrašiť, no musela som to spraviť," napísala do príspevku.

Ďalej vysvetlila, ako im tento drobný kus plastu môže zachrániť život. "Je síce malý, no môže vám zachrániť život, keď sa potrebujete zabarikádovať v nejakej miestnosti. Ak by útočník odstrelil zámku stále máte čas na útek, pretože sa k vám tak ľahko nedostane," dodala.

Priznala, že sama nosí v kabelke jeden kus, ak by sa dostala do podobnej situácie. Jej príspevok na Facebooku zaujal množstvo rodičov, ktorí ho zdieľali viac ako miliónkrát.