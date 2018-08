Fortuna liga: Slovan nezaváhal, Trenčín si zgustol na nováčikovi

V nedeľňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy zvíťazili futbalisti AS Trenčín nad nováčikom súťaže ŠKF iClinic Sereď 5:1.

Sereď utrpela prvú ligovú prehru, zverenci Ricarda Moniza sa dobre naladili na štvrtkový úvodný duel 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti Feyenoordu Rotterdam (20.30 h v Žiline).

AS Trenčín - ŠKF iClinic Sereď 5:1 (2:0)

Góly: 23. a 90. Sleegers, 37. El Mahdioui, 54. Umeh, 89. Čatakovič - 64. Gatarič. ŽK: Azango - Mečiar, Hučko. Rozhodovali: Ziemba - Benko, Borsányi.

Trenčín: Šemrinec - Yem, van Arnhem, Lawrence, Skovajsa - El Mahdioui - Zubairu (62. Čatakovič), Ubbink - Sleegers, Umeh (85. Mance), Azango (62. Kadák)

Sereď: Penksa - Mečiar (46. Hučko), Michalík, Ba, Sus - Baez (25. Gatarič), Adekuoroye - Richnák, Ulrich (80. Militosjan), Ventúra - Morong

Trenčania začali "od podlahy" a súperovi vytvárali neustále hrozby. V 12. minúte po priamom kope Ubbinka predĺžil Sleegers loptu na El Mahdiouiho, ale jeho zakončenie išlo tesne vedľa Penksovej bránky. Brankár Serede prvýkrát kapituloval v 23. minúte. Skovajsa potiahol loptu pred šestnástku a centrom našiel Sleegersa, ktorého obrancovia nedokázali pokryť a tvrdou strelou zblízka rozvlnil sieť - 1:0. Tlak Trenčína pokračoval, Penksa bol v neustálej permanencii a viackrát podržal svoj tím. V 37. minúte však bol prikrátky na presný projektil El Mahdiouiho z 20 metrov - 2:0.

Trenčania, namaškrtení pohárovým víťazstvom 4:1 nad Górnikom Zabrze, neubrali nohu z plynu ani po prestávke. Ubbink sa dostal k lopte, ale spoza šestnástky nenamieril presne, no Umeh v 54. minúte prvým gólom v drese A už áno - 3:0. Sereď sa z ojedinelej príležitosti podarilo znížiť, po hodine hry sa presadil striedajúci Gatarič, ktorý obstrelil Šemrinca - 3:1. Tento moment nováčika povzbudil, Gatarič sa ocitol v ďalšej dobrej šanci pred trenčianskym brankárom, ale nevyšla mu kľučka a sám sa pripravil o možnosť ísť do koncovky. Záver opäť patril favoritovi, jeho víťazstvo prikrášlili ďalšími presnými zásahmi Čatakovič a Sleegers.

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Góly: 90.+2. Kurminowski - 6. Hološko, 25. van Haaren, ŽK: Žofčák, Carrillo (obaja Michalovce). Rozhodovali: Hrčka - Vorel, Žákech, 2226 divákov.

Zemplín Michalovce: Kira – Rota, Kavka, Carrillo, Vojtko - Bednár – Diarra, Turik (56. Kurminowski), Žofčák (81. Harutjunjan), Vaščák (86. Kolesár) - Sulley

Slovan Bratislava: Greif - Apau, Božikov, Saláta, Suchockij - Bajrič - Hološko, van Haaren (65. Laczkó), Savičevič (73. Strelec), Dražič (85. Hrnčár) - Cmiljanič



Lepšie začal hosťujúci Slovan, ktorý najskôr pohrozil strelou Savičeviča. Tú ešte Kira vyrazil na roh, ale o niekoľko desiatok sekúnd sa hostia tešili znovu, keď sa presadil Hološko. O chvíľu neskôr sa prebíjal obranou hostí Vaščák, ktorý po kontakte so Salátom spadol, píšťalka hlavného rozhodcu však zostala nemá. Opticky lepší Slovan sa v prvom polčase presadil ešte raz, keď po rýchlej kontre van Haaren nedal Kirovi šancu. Domácich mohol vrátiť do hry Carrillo, ale jeho strela skončila iba na žrdi. V 2. polčase Slovanisti umne držali víťazstvo vo svojich rukách. Michalovčania síce prevzali hernú iniciatívu, do gólových šancí sa však dostávali veľmi ťažko. Tie prišli až v poslednej desaťminútovke. Dvakrát si so Sulleyovou koncovkou skvelý Greif poradil, ale Michalovčania sa nakoniec gólu predsa len dočkali, keď v nadstavenom čase znížil Kurminowski.

FC Nitra - DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (1:0)

Góly: 44. Šimončič, 58. Vestenický - 69. a 90.+4 Bayo, 65. Pačinda, ŽK: Kóňa, Šimončič, Abdulrahman - Herc, Kalmár. Rozhodovali: Kružliak – Mókoš, Ferenc

Nitra: Hroššo - Kuník, Farkaš, Križan, Chovanec - Šimončič (66. Machovec), Fábry (85. Charizopulos), Kóňa - Kotrík (75. Steinhübel), Vestenický, Abdulrahman

Dunajská Streda: Jedlička - Koštrna, Šatka, Koné, Šimčák - Huk - M. Vida (62. Pačinda), Herc, Kalmár - K. Vida (81. Divkovič), Bayo