Tragická jazda nádejného športovca Viktorka († 11): Smrť na požičanej štvorkolke!

K obrovskej tragédii prišlo v sobotu okolo poludnia nad Breznom v časti Lúčky. Po nehode na štvorkolke vyhasol život Viktora († 11).

Jeho rovesník, ktorý sa s ním vozil po lúke, skončil so zraneniami v nemocnici. Štvorkolka patrila rodinnému známemu. Ten chcel zrejme urobiť chlapcom radosť, avšak zábava sa zmenila na tragédiu. Hoci záchranári oživovali nádejného mladého športovca Viktora desiatky minút, život mu už nedokázali zachrániť, zomrel na mieste.

Prázdninujúci chlapci neodolali možnosti povoziť sa na štvorkolke. „Bola to len sekunda. Ani ten známy si zrejme nevšimol, ako sa to stalo. Zrejme sa ale bugina prevrátila, lebo na jednej strane bola špinavá od blata,“ povedal rodinný známy. Tragédia všetkých zdrvila. „Bol to veľmi dobrý známy. Venoval sa Viktorovi zo športovej stránky v lyžiarskom klube. On im chcel urobiť radosť, a takto to dopadlo. Rodičia pri tom ani neboli. Volali jeho mame, ktorá bola v práci a okamžite tam išla. Je to pre nich obrovská tragédia. Viktor bol veľmi šikovný, čo sa týka školy a aj športu,“ dodal smutne.

„Keď som to tam videl, bol to hrozný pohľad. Mama kľačala pri synovi a plakala,“ povedal obyvateľ neďalekého sídliska. Na miesto prišli aj záchranári, ale Viktorovi už nedokázali pomôcť. „Žiaľ, napriek ich maximálnemu úsiliu sa im to nepodarilo,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Prípad vyšetruje aj polícia.