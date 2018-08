Kontroverzná návšteva poslanca Marčeka na Kryme: Pohoršené slová o tom, čo tam zažil

Nezaradený poslanec nášho parlamentu Peter Marček (64) sa vrátil z kontroverznej návštevy anektovaného polostrova Krym.

Prečo to počas výletu vyzeralo ako na oficiálnej návšteve nášho štátneho predstaviteľa, a nie ako na súkromnom pobyte?

Proti návšteve Krymu ostro protestoval ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška a ďalší. Slovensko a EÚ totiž Krym ako súčasť Ruska neuznávajú. Možného zneužitia návštevy na propagandu sa obával aj náš rezort diplomacie. Poslanec Marček však aj tak išiel a sprevádzal ho bývalý šéf rozviedky SIS Igor Cibula s podnikateľmi. Návšteva mala byť súkromná. Poslanec sa však stretol napríklad s krymským premiérom Sergejom Aksionovom. Počas rokovania bola na stole slovenská vlajka a Marček spolu s Cibulom boli označení ako oficiálni predstavitelia Slovenska.

O stretnutí informovali viaceré krymské a ruské médiá. „Išiel som tam ako súkromná osoba. Každý vedel o tom, že som poslanec Národnej rady SR,“ vysvetlil po prílete Marček. Stretnutie s premiérom Krymu považoval za česť. Odmietnuť vraj nemohol. „To ako keby som prišiel do Nemecka a nestretnem sa s Merkelovou, keby mi povedala, že sa stretne so mnou,“ dodal poslanec. „Mňa sa nikto nepýtal, či tam dá vlajku alebo moje meno,“ zdôvodnil, prečo bol pri rokovaní označený ako oficiálny predstaviteľ.

Čo ma šokovalo

Peter Marček, poslanec

To, čo bolo pre mňa úplne šokujúce a zarážajúce, bolo to, že ten Krym je celý úplne odizolovaný. Vôbec mi tam nefungovali mobily, jediné, na čo som sa mohol napojiť, bolo na hotelové wi-fi. To neurobili ani Rusi, ani Krymčania, to urobila EÚ, že zablokovala všetkých operátorov. Kartou nevyberiete nič. Keď si vopred nevyberiete peniaze, nedostanete sa k nim. Eurá sa dajú zameniť iba na niektorých miestach.

Seagal špeciálnym vyslancom Ruska

Hviezda akčných filmov sa náklonnosťou k Rusku dlhodobo vôbec netají. Od roku 2016 má aj ruské občianstvo. S prezidentom Vladimirom Putinom sú priatelia a spája ich láska k bojovým umeniam. Stevena Seagala vymenovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí za svojho špeciálneho vyslanca pre rusko-americké vzťahy. Má prehĺbiť vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. Post je však neplatený.

Každý nech si cestuje tam, kam chce

Ján Baránek, politický analytik

Otvoriť galériu Ján Baránek, politický analytik: Zdroj: anc Takýto post pre Seagala nie je nič neobvyklé. Celé je to v podstate politický marketing. V tomto kontexte môžeme vnímať aj návštevu poslanca Marčeka. Tam by som nepovedal ani, že išlo o to, aby to Rusi marketingovo využili. Myslím si, že pán poslanec týmto chcel deklarovať svoje hodnotové cítenie sveta. Zrejme sa prikláňa smerom na východ. Deje sa sa to stále, napríklad, keď naši politici idú do Arménska, protestuje Turecko.

Podobné niečo sme videli pri Kosove, ale zase z opačnej strany. Nerobil by som z toho vedu, že Marček bol na Kryme a Seagal sa stal nejakým honorárnym vyslancom. Pokiaľ máme slobodu garantovanú demokraciou, som za to, nech si každý cestuje, kam chce. V rámci politického súboja je to legitímne, musíme mať rovnaký meter.