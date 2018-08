Slováci idú na ME v atletike s jasným zámerom: Podarí sa im splniť veľké ciele?!

Slovenskú výpravu poznačil pred 24. majstrovstvami Európy atlétov v Berlíne (6.-12. augusta) jasný zámer, preniknúť aspoň raz na stupeň víťazov.

Minimálny cieľ, okrem medaily aj tri umiestenia vo finálovej osmičke, sú však odhodlaní zveľadiť. Zdravý optimizmus sa šíri aj preto, že z 21-člennej výpravy vyžaruje homogénna sila, v ktorej okrem ostrieľaných atlétov figuruje aj ambiciózna mlaď. Slovenská atletika na Olympijskom štadióne sústredí najväčšiu pozornosť na viacero finálových disciplín. Do centra pozornosti sa dostanú chodci na 50 km s Matejom Tóthom i Máriou Katerinkou Czakovou už v utorok, oficiálne v 1. dni šampionátu, no druhom súťažnom. Ak ich vystúpenie prinesie vytúžený vzácny kov, a v rovnakom dni by mali vo finále zabojovať aj kladivár Marcel Lomnický a na stovke šprintér Ján Volko, naladiť by sa mohla celá výprava. Z tohto pohľadu bude utorok ťažiskový a mal by navodiť tú správnu atmosféru.

Od vzniku samostatného Slovenska nazbierali atléti na ME päť vzácnych kovov (1-3-1), zlato v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfreitag, striebro v Helsinkách 2012 kladivárka Martina Hrašnová, v Zürichu 2014 opäť Hrašnová a chodec Matej Tóth na 50 km, bronz v Barcelone 2010 Lucia Klocová v behu na 800 m.

Budú reprezentovať:

Muži (11): Ján Volko (100 a 200 m, BK HNTN Bratislava), Šimon Bujna (100 a 200 m, Slávia UK Bratislava), Tibor Sahajda (maratón, BMSC Bratislava), Martin Kučera (400 m prek., BK HNTN Bratislava), Lukáš Beer (výška, AC Stavbár Nitra), Matúš Bubeník (výška, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Tomáš Veszelka (trojskok, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Marcel Lomnický (kladivo, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Miroslav Úradník (20 km chôdza, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Matej Tóth (50 km chôdza, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Dušan Majdán (50 km chôdza, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)

Ženy (10): Alexandra Bezeková (200, 400 a 4 x 400 m Atletika Košice o. z), Iveta Putalová (400 a 4 x 400 m, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Gabriela Gajanová (800 m, AK ZŤS Martin), Emma Zapletalová (400 m prek. a 4 x 400 m, ŠK ŠOG Nitra), Daniela Ledecká (400 m prek. a 4 x 400 m, ŠK ŠOG Nitra), Martina Hrašnová (kladivo, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Lucia Vadlejchová (sedemboj, AK Spartak Dubnica n/V.), Mária Katerinka Czaková (20 a 50 km chôdza, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Alexandra Štuková (4 x 400 m, BK HNTN Bratislava), Andrea Urbanová (4 x 400 m, AK Spartak Dubnica n/V.)