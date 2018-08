Vajdová sa z liečebne vrátila s novým chlapom, má to však háčik: On je ženatý!

Takto má vyzerať reštart v živote? Herečka Petra Vajdová po týždňoch strávených za múrmi protialkoholickej liečebne začína odznova.

Starý život a problémy s chľastom, ktorý ohrozil aj jej kariéru, chce nechať za sebou. Bude konečne šťastná s novým mužom?

Pochádzať zo slávnej rodiny nemusí byť jednoduché. Platí to aj v prípade herečky Petry Vajdovej. Jeden jej strýko je slávny herec, druhý celosvetovo známy tréner, ktorý viedol srbského tenistu Novaka Djokoviča. Petra, z ktorej vyrástla talentovaná a uznávaná herečka, bola hneď od začiatku kariéry pod drobnohľadom. Verejnosť tak sledovala nielen jej úspechy, ale aj pády.

Potom ako sa vlani prevalili jej problémy s alkoholom, bolo jasné, že je to s mladou ženou vážne. Dôkazom bolo, keď tento rok nastúpila v Čechách na protialkoholickú liečbu. Lenže najväčší šok prišiel, keď liečebňu predčasne opustila. A nie sama. Za ruku sa viedla s novým mužom, tiež klientom liečebne. Môže táto nová láska znamenať pre Petru šancu na životný reštart? Alebo si len zarobila na ďalšie problémy, keďže jej milenec je ženatý? Veď za Petriným pádom stála práve nešťastná láska...

Sklamaná z mužov

Pekná, mladá, úspešná, inteligentná... Napriek tomu Vajdová nemala doteraz veľké šťastie na chlapov. Pred skoro desiatimi rokmi sa zaľúbila do muža, ktorý žil v zahraničí. Vzťah na diaľku ju ale ničil, o to viac sklamanie odbúravala prácou. Pred štyrmi rokmi vyšlo najavo, že má blízko k svojmu hereckému kolegovi Kamilovi Mikulčíkovi (40), ktorý je exmanželom Kristíny Farkašovej. Ani jeden z nich otvorene vzťah nepriznal. A tak Petre prischol imidž opustenej samotárky... Všetko však zmenil ďalší muž – slovinský režisér Diego de Brea (49), ktorý v národnom divadle režíroval viacero hier a s Petrou sa veľmi zblížili. Bolo tu však jedno veľké ale... Režisér bol ženatý a mal dieťa.

Sama videla, že to nikam nevedie. Pre Nový Čas Nedeľa v tom čase priznala:Petra sa cítila oklamaná životom. „Momentálne mužom neverím. Neverím na vzťah, pretože vidím okolo seba, ako to chodí. Samozrejme, keď sa zamilujem, budem veriť čomukoľvek.“ Hoci sa snažila, životný smútok a samota na ňu očividne doliehali. Až všetka bolesť vytryskla nakoniec von.

Opitá za volantom

Vlani v auguste si sadla za volant opitá. A poriadne! Policajná hliadka jej v dychu namerala 2,4 promile alkoholu! Obvinili ju z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a herečka mala na krku veľký problém. Po prevalení škandálu Petra zmizla z očí verejnosti a nebolo jasné, či bude pokračovať v markizáckej tanečnej súťaži Let´s Dance, kde v tom čase excelovala. Napokon sa so slzami v očiach postavila pred kamery a sypala si popol na hlavu. „Pred pár dňami som sa dopustila veľkej chyby. Šoférovala som auto pod vplyvom alkoholu. Bola to skratová situácia, ktorú veľmi silno a úprimne ľutujem...“

Zrada SND

Svojho démona však nedokázala skrotiť tak ľahko a rýchlo, ako by si priala. V septembri si opäť zavarila, keď si pri tréningu Let´s Dance natrhla svalový úpon. Napriek tomu sa nakoniec postavila do nového kola súťaže, hoci deň predtým odignorovala pre zdravotné problémy predstavenie v SND. Bola jej televízia prednejšia než národné divadlo? Ďalší skrat?

Herečka vzápätí spravila nepochopiteľný krok. Zrejme pod tlakom predošlých udalostí sa rozhodla ukončiť spoluprácu so svojím materským divadlom. „Poslala esemesku do divadla, kde oznámila svoju výpoveď,“ prezradil nám vtedy zdroj z divadla s tým, že vedenie takúto výpoveď neakceptovalo. Vajdová sa na dlhé mesiace stratila, prestala komunikovať na sociálnych sieťach a v médiách sa dokonca objavili informácie, že sa má zdržiavať na klinike v Pe- zinku, ktorá sa zaoberá liečbou závislostí.

Na jar tohto roka sa konečne odhodlala spraviť rázny krok. Zvládnuť boj s alkoholom sa rozhodla v českom mestečku Kroměříž, kde sa v minulosti liečila zo závislosti aj speváčka Iveta Bartošová († 48).

„Psychiatria v Kroměříži patrí medzi najvychýrenejšie, využívajú tam najnovšie metódy liečby závislostí,“ povedal Novému Času zdroj z lekárskeho prostredia. Okrem toho, že herečka mala v nemocnici prísny režim, mohla tiež telefonovať či fajčiť jednu cigaretu od druhej v priestoroch záhrady.

Nový chlap

Petra sa však v liečebni nezbavovala len svojej závislosti. Našla si tam aj novú lásku! Muža, ktorý sa trápil s chľastom rovnako ako ona. A nakoniec obaja opustili liečebňu ruka v ruke. Lenže to nie je všetko.

Čech Martin (43) je už sedem rokov ženatý. A vraj šťastne. Jeho manželka Renáta zostala z vývoja udalostí v šoku. „Ešte týždeň pred tým, než aj s ňou odišiel z liečenia, bol doma a normálne sme spolu fungovali ako manželia,“ priznala Novému Času ohrdnutá manželka, ktorá sa s Petrou za prítomnosti Martina stretla zoči-voči.





„Petra sa môže vyhovárať, že ona je slobodná a na vine je môj manžel, lebo on bol zadaný. Nehovorím, že nie. Určite bola aj iniciatíva z jeho strany, ale keď žena neprejaví záujem, tak ten muž to po čase vzdá. Ona mu však zrejme dala podnet, ktorého sa on potom chytil,“ myslí si Renáta. Teraz sa ukáže, ako si Petra zariadi život. S Martinom vraj plánuje budúcnosť. Upratať si vo svojom a ešte aj v jeho živote však bude namáhavé...