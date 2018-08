Filip Tůma dva mesiace po vážnom zranení: Ubolený herec sa stále necíti dobre

Cvičí aj cez bolesť! Populárny seriálový otecko Filip Tůma (40) sa po vážnom zranení nohy, ktoré utrpel ešte začiatkom júna, dáva pomaly do poriadku.

Futbal ho vtedy natoľko pohltil, až utŕžil škaredé zranenie nohy.

Lekári zdvihli výstražný prst a hercovi dokonca hrozila operácia. Aj keď z nej napokon zišlo, Filip sa rozhodol na sebe razantne zamakať!

Počas futbalovej exhibície si Tůma poranil koleno a sanitka ho odviezla do nemocnice. Necelé dva mesiace po zranení seriálový otecko Novému Času prezradil, že tvrdo pracuje na rekonvalescencii. „Začal som rehabilitovať. Robím izometrické cviky a nohu pomaly zaťažujem,“ povedal nám Filip, ktorý si občas zapláva, alebo zabicykluje. „Bolo to vážne zranenie a necítim sa dobre... Teraz to musím spevniť, lebo všetko by asi vyriešila len operácia,“ uzavrel.