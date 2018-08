Trápenie hereckých legiend z Búrlivého vína: Horúčavy nás ničia!

Tropické teploty im dajú zabrať! S horúčavami, ktoré trápia Slovensko, bojujú aj obľúbení herci Ivan Letko (83) a Eva Rysová (85).

Dvojicu, ktorú diváci milovali vďaka seriálu Búrlivé víno, teraz spája spoločný nepríjemný problém - neznesiteľné sparno a dusno sa kruto zahrávajú s ich krehkým zdravím.

Hereckí kolegovia a priatelia Ivan Letko a Eva Rysová bojujú s letnými horúčavami každý deň. „Mám dom s plochou strechou, takže mám vnútri tridsať stupňov. Takéto počasie je veľmi nepríjemné, je to na mňa veľa v tomto veku. Točí sa mi hlava, som malátny,“ priznal Novému Času herec, ktorý má doma neustále zapnuté dva ventilátory.

Nevie sa však dočkať, až sa neznesiteľné teplo skončí. Musí si dávať pozor o to viac, že pred dvoma rokmi utrpel vážny úraz hlavy a krvácanie do mozgu. Pri vychádzaní z garáže sa vtedy nešťastnou náhodou potkol o kovový prah a spadol na železný rošt.

Teplo, ktoré doslova žmýka ľudí, trápi aj Letkovu kolegyňu Evu Rysovú. „Zvládam to ťažko, lebo musím chodiť von a hýbať sa. Nie vždy sa mi však podarí ráno zobudiť zavčasu, aby som sa mohla vyvetrať. Točí sa mi hlava, aj keď sa snažím veľa piť. Je to ťažké,“ posťažovala sa niekdajšia seriálová babka Anka, ktorej najlepšou kamarátkou je teraz klimatizácia v obývačke. „Tam sa teraz najviac zdržujem, udržujem si tam ,životnú teplotu΄,“ prezradila svoj recept obľúbená herečka, ktorú teplo trápi aj počas noci. Odborníčka radí seniorom v týchto dňoch zvýšiť ostražitosť. „Starší ľudia sú ohrozenejšia skupina ľudí, lebo veľmi nepociťujú smäd a zväčša trpia rôznymi ochoreniami,“ vysvetlila internistka Etela Janeková.

- V horúčavách by ľudia nemali vychádzať von medzi jedenástou a štrnástou hodinou a mali by piť dostatok tekutín, ideálne tri až štyri litre denne. Treba sa tiež vyhýbať priamemu slnku a vonku sa chrániť pokrývkou hlavy. Fyzická námaha by sa mala znížiť a vykonávať ráno alebo večer. Rizikovou skupinou sú ľudia vo vyššom veku, lebo tí nepociťujú smäd tak ako mladší. Preto by mali piť pravidelne, každú hodinu minimálne dva a pol až tri deci vody. Starší človek je ohrozený aj preto, že už zároveň zväčša trpí nejakými ochoreniami.