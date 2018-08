Výlet k moru im zničil opilec: Perverzný útok na matku s dcérou vyvrcholil totálnou nechutnosťou

Matka s dcérou chceli ísť na výlet do anglického Redcaru, kde si chceli dať ryby a hranolky.

Matka a dcéra povedali, že ich výlet na pobrežie bol zničený, keď muž opakovane búchal penisom po ich okne a nakoniec urobil veľkú potrebu vedľa ich auta.

Na obed v pokoji jedli hranolky, keď sa pri ich aute zastavil John Henson, ktorý bol na "maratóne v pití alkoholu". Matka podľa Metro povedala: "Špinavý muž ma donútil odísť z Redcaru v Británii a narušil moju večeru."

Podľa prokurátora Rachaela Dodswortha sa chlap priblížil k ženám a udrel svojim prirodzením do dverí auta. Jedna zo žien mu povedala, že je "špinavý bastard", hodila po ňom hranolky a zavrela okno. Svojej matke povedala, aby urobila to isté. "Pokračoval v pohybe penisom a pokúšal sa dostať do auta cez okno. Bolo to nechutné a obscénne. Chodím väčšinou do Redcaru aj so svojimi vnúčatami, ale som rada, že som ich tento raz nepriviedla," povedala matka.

Kričali na neho, aby odišiel, ale miesto toho sa otočil, stiahol si nohavice a vykonal veľkú potrebu priamo na ulici vedľa auta. Svedok povedal, že je to skutočne hanba pre mesto Redcar. 44-ročný John Henson bol v nočnom klube do 4:30 ráno a pokračoval v pití sám až do ôsmej ráno. Vzal si dokonca aj kokaín. Podľa súdu mal muž ťažké detstvo a je alkoholikom od svojich 22 rokov. Udelili mu pokutu 100 libier ako odškodnenie obom ženám a svedkovi a 18 mesiacov verejnoprospešných prác.