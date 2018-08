Modelka prehovorila o dôsledkoch plastiky pŕs: Nepríjemný zápach nebol to najhoršie!

Modelka Karissa Pukas verí, že jej prsné implantáty spôsobili niekoľko ochorení.

27-ročná žena podstúpila v roku 2014 zväčšenie prsníkov, ale v dôsledku mnohých komplikácií si ich nechala odstrániť. Karissa tvrdí, že po operácii sa jej objavilo akné, chronická bolesť, potenie, vypadávanie vlasov a telesný zápach. Rozsah jej príznakov podrobne vysvetľuje na videu na YouTube.

"Mala som pocit, že zle vidím a cítila som sa ako stará žena. Mám bolesti bedier, bolesti chrbta a zažívacie problémy.," povedala vo videu podľa News.com. Odborníci jej povedali, že všetky výsledky má v poriadku, ale stále bola chorá.

Zle znášala aj zápach, ktorého sa nevedela zbaviť, aj keď stále používala dezodorant, sprchovala sa a robila všetko, aby nezapáchala. Všetko sa však len zhoršovalo. "Každý deň som mala hnačku a bolesti kĺbov. Naozaj som si to nevedela vysvetliť." Odvtedy sa dozvedela, že jej autoimunitný systém zareagoval na cudzí predmet v jej tele, teda implantáty, a začal sa chrániť sám.

"Vaše telo to nerozozná. Pre neho to proste nie je jeho súčasť, takže to začne napádať, ale zároveň aj ostatné časti vášho tela. Telo sa proste snaží bojovať," povedala Karissa. Rozhodla sa preto implantáty odstrániť. "Nikdy som si nemyslela, že by som si dala odstrániť implantáty, ale čím viac výskumu som robila a s čím viac ľuďmi som hovorila, všetky príznaky ukazovali na toto."

"Dúfam, že keď sa s vami podelím o svoju cestu a o to, čo spôsobuje plastika, popremýšľate o dôsledkoch toho, čo robíte. Keď som mala 22, tak som nečakala, že sa stane toto." Karissa Pukas však nie je jediná žena, ktorá má zlé skúsenosti s prsnými implantátmi. Emma Novotná absolvovala plastiku pŕs v roku 2012, keď mala 21 rokov a zaplatila 10000 dolárov.

Asi tri mesiace po operácii si uvedomila, že niečo nie je v poriadku, začala mať intoleranciu na určité potraviny, trpela migrénami, infekciami a záchvatmi. Taktiež si to však nespojila s implantátmi, až neskôr, keď nemala menštruáciu a stala sa niekým iným. V súčasnosti sa taktiež angažuje, aby ženy vedeli, čo sa im môže stať po plastickej operácii.