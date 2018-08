Plavčíci dostávajú počas horúcich dní zabrať: Zachraňujú nás profíci, študenti aj učiteľka

Kým my šantíme vo vode, oni na nás dávajú pozor! Tropické teploty atakujúce Slovensko vyháňajú čoraz viac Slovákov k vode. Okrem prírodných plôch si môžete užiť letné osvieženie aj na kúpaliskách.

Na vašu bezpečnosť a zdravie pritom dohliadajú plavčíci – a čím väčšie horúčavy, tým viac práce majú na starosti. Nový Čas zisťoval, kto všetko si počas leta privyrába na kúpalisku ako plavčík, čím sa reálne živia a s akou najťažšou úlohou sa museli popasovať.

Spa Aphrodite Rajecké Teplice

Anna (20), Rajecké Teplice, študentka

Maturantka na Strednej zdravotníckej škole v Žiline robí plavčíčku druhú sezónu. „Mám plavčícky kurz z Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, za tie dva roky som nejakú priamu záchranu života ešte nezažila, väčšinou musíme pomáhať návštevníkom pri prehriatí organizmu, keď sa zabudnú v termálnom bazéne a nedodržiavajú pitný režim,“ vysvetľuje.

Kúpalisko Delfín Bratislava

Simona (23), Bratislava, študentka

Simona študuje psychológiu na univerzite a počas roka si privyrába ešte jednou brigádou. „Tam som už dlho, takže to chcelo zmenu. Beriem to ako priučenie sa niečomu novému. Najviac musíme dávať pozor na deti, pretože robia veci, ktoré by robiť nemali,“ opisuje.

Kúpalisko Tepličky Krupina

Eliška (20), Krupina, učiteľka v materskej škole

Eliška (20) na kúpalisku len vypomáha. Povolaním je učiteľka v materskej škole. „Keďže je škôlka v týchto dňoch zatvorená, dohodla som sa s majiteľom, že im vypomôžem. Mám kurz prvej pomoci a aj vlani som robila plavčíčku,“ prezradila blondínka. Za dva roky ošetrovala maximálne zranené dieťa, ktoré sa porezalo na šmykľavke.

Aquacity Poprad

Michal (36), Poprad, plavčík, dobrovoľný horský záchranár

Michal je absolventom fakulty telesnej výchovy a športu a plavčíka robí už 8 rokov. Okrem toho je aj dobrovoľný horský záchranár. „Tu pri bazénoch je rôznych zásahov dosť, ale do vody za topiacim som za sedem rokov skákal len dvakrát. Naposledy pred asi mesiacom,“ vraví.

Prírodné kúpalisko Zlaté Piesky Bratislava

Metod (39), Bratislava, na voľnej nohe

Metod robí plavčíka šiesty rok a skúsenosti s povolaním má aj z Anglicka a z Kanárskych ostrovov. „Momentálne som na voľnej nohe. Jediné, čo je tu zlé, sú bezdomovci, ktorí sa tu zhlukujú po osemnástej hodine. Sú drzí a nesprávajú sa práve ukážkovo,“ hovorí.

Kúpalisko Tepličky Krupina

Dominika (19), Krupina, študentka

Dominika (19) brigáduje ako plavčíčka už druhú sezónu. „Inak som doštudovala gymnázium a chystám sa na vysokú školu,“ ozrejmila hnedovláska, ktorá má aj plavčícky kurz. Na kúpalisku zažije úsmevné situácie, zachraňovať, našťastie, nikoho nemusela. „Nedávno uštipla dievčatko včela, tak som ju ošetrila,“ opisuje.