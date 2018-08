Matej Tóth si znovu obuje tenisky a zabojuje o zlato

Opäť zabojuje o zlato! Slovenský chodec Matej Tóth je späť a odhodlaný doplniť svoju zbierku zlatých medailí z vrcholových atletických podujatí. K zlatu z majstrovstiev sveta a olympiády pridať zlato z európskeho šampionátu. Na ME v Berlíne si Matej opäť obuje súťažné tenisky a ukáže svetu, kto je najlepší chodec na našom kontinente.

Údajný doping

Matej Tóth musel svoje súťažné tenisky nútene zavesiť na klinec po tom, o mu Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zakázala v júni 2017 pretekať. Dôvod? Podozrenie z dopingu. Šok pre slovenskú verejnosť i atletický svet. Veď Matej mal za sebou 23 dopingových kontrol, ktorými prešiel bez problémov a malá odchýlka v hodnotách hemoglobínu znamenala šokujúci trest a nemožnosť štartu na majstrovstvách sveta.

Nevzdal sa

Nebol by to však Matej Tóth, keby sa vzdal. Vzdávaním sa nevyhrávajú olympiády a šampionáty. Prizval si na pomoc expertov a dokázal, že v jeho prípade ide iba o biologickú odchýlku a nie o snahu podvádzať. A prišlo víťazstvo. Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu napokon 4. októbra 2017 rozhodla, že Matej Tóth neporušil antidopingové pravidlá a zrušila mu dočasný dištanc. Rozhodnutie napokon potvrdila aj IAAF. „IAAF sa rozhodla neodvolať sa na Športový arbitrážny súd vo i rozhodnutiu slovenskej disciplinárnej komisie o istiť Mateja Tótha z dopingového porušenia na základe jeho biologického pasu atléta. Atlét môže súťažiť,“ uviedla vo svojom stanovisku.

Boj o zlato

Teraz pre Mateja Tótha nastal pravý čas na odplatu a môže svetu ukázať, že je stále najlepší. Na majstrovstvách Európy v Berlíne môže prvýkrát vo svojej kariére získať zlatú medailu z európskeho šampionátu. A Matej si verí. „Čo sme si naplánovali s trénerom Matejom Spišiakom som zvládol. Náš medailový model, na ktorý sme si navykli pred Zürichom, Pekingom a Riom, dosiaľ fungoval a nič sme na ňom nemenili. Som veľmi spokojný, forma stúpala, tréningy sa mohli skvalitniť. Aj preto si môžem teraz povedať, že som v pohode a slušnej forme,“ povedal Matej, ktorý má za sebou náročnú prípravu. „Tých kilometrov som zvládol presne 566. Do Berlína pôjdem s tým cieľom, aby som skon il na medailovom stupni. Na túto rolu som si navykol, ja sám od seba takéto umiestenie očakávam, no jedným dychom pridávam aj pokoru, pretože 50 kilometrov si ju zaslúži. Všetko môže byť super, ale ak deň nesadne, nemusí to dopadnúť ideálne. Som však pripravený odovzdať čo najviac a i to bude sta iť na medailu, ukáže sa až v samotnom Berlíne.“ Ak do toho Matej Tóth pôjde naplno, bude z toho určite zlato.

SLOVENSKO FANDÍ MATEJOVI!

7. augusta sa všetci obujme do tenisiek a podporme Mateja na ceste za zlatom. Obujte si svoje obľúbené tenisky do práce alebo na výlet i kúpalisko a podporte chodca Mateja Tótha, ktorý bojuje o zlato na Majstrovstvách Európy. Prvýkrát od nezmyselnej dopingovej kauzy sa Matej predstaví na pretekoch a hneď je najvážnejším kandidátom na zlato. Ukážme mu, že sme s ním. Matej, do toho!