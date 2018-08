Hotel Danube má na zmenu fasády už len 3 mesiace: Čo sa stane, ak termín nestihnú?

Stane sa minulosťou? V súčasnosti kontroverzná a často kritizovaná fasáda hotela Danube by sa už onedlho mohla zmeniť.

O novom návrhu rozhoduje Krajský pamiatkový úrad od februára a v najbližších dňoch by mal vydať konečné rozhodnutie. Vynovená fasáda by podľa návrhu architekta Ľubomíra Závodného mala mať jemnejšie a menej kontrastné farby.

Pamiatkari sa od februára borili s výberom najlepšieho možného riešenia vzniknutej situácie. Napokon sa rozhodli pre projekt renomovaného architekta Ľubomíra Závodného. Vizualizácie pôsobia na rozdiel od súčasného farebného riešenia oveľa jemnejšie a sú menej výrazné. Cieľom Závodného bolo aj minimalizovanie nákladov. „Nové riešenie ráta s použitím rovnakých materiálov, aké sú použité aj v súčasnosti,“ uvádza kancelária architekta. V týchto dňoch pracujú pamiatkari s dokumentáciou novej fasády. „Koncom tohto týždňa plánujeme vydať záverečné stanovisko k schválenej štúdii,“ uviedol vedúci pamiatkového úradu Ján Mackovič.

Developer dostal od Starého Mesta príkaz na zmenu fasády do 31.októbra tohto roka, v opačnom prípade bude musieť hotel zatvoriť. „V máji sme vydali časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie hotela, pod podmienkou, že investor do konca októbra zmení fasádu podľa nového projektu, ktorý musia schváliť pamiatkari,“ povedala hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. „Nevieme o tom, že by v tomto smere nastal nejaký posun, preto sa k súčasnej situácii nemôžeme vyjadriť,“ prekvapene reagovala Gupková. Interiér už skolaudovali, no vonkajšie priestory stále čakajú na oficiálne potvrdenie. Ak zamýšľanú fasádu schváli pamiatkový úrad, developer dostane stavebné povolenie, otázkou je, či stihne plánované zmeny uskutočniť do konca októbra.

Postavili ho Francúzi

Hotel Danube otvorili 31. marca 1992. Mal 4 hviezdičky, 560 lôžok a postavila ho francúzska firma CBS. Bývali v ňom svetové hviezdy - štáb rozprávky Dračie srdce až trištvrte roka -, stretávali sa tu mafiáni. Neskôr zmenil meno na Park Inn. Po rekonštrukcii ho otvorili v júni 2017.