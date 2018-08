Bratislavčania, do práce budete cestovať dlhšie: Na tejto ulici dočasne nebudú premávať električky

Skúška trpezlivosti! Viedla vaša najrýchlejšia cesta do práce po trase električkou premávajúcom po Špitálskej?

Od 4. augusta 2018 môžete začať s hľadaním alternatívy. Po roku na tomto úseku totiž opäť dôjde k výluke. Dôvodom je výstavba zastávky Mariánska smerom na Námestie SNP a hlavné mesto tak čaká minimálne 2-týždňové obmedzenie električkovej premávky.

Niektorí ľudia budú do práce cestovať dlhšie. Už v túto sobotu totiž začnú práce na zastávke Mariánska, v dôsledku čoho tadiaľ nebudú dočasne premávať električky. Práce by mali trvať síce len dva týždne, no ľudia, využívajúci spoje na tejto trase, sú nahnevaní. „Dosť mi to skomplikuje cestu do práce. Tadeto som prechádzala každý deň, vyhovovalo mi to,“ sťažuje sa Zuzana (50) z Bratislavy, ktorá neďaleko pracuje.

Dopravný analytik to však nevidí až tak čierno. „Čo sa týka premávky, tak by to nemal byť až taký citeľný zásah do prepravy cestujúcich električkami, lebo ich môžu odkloniť na obchádzkovú trasu cez Obchodnú ulicu,“ hovorí Ján Bazovský, no zároveň priznáva, že ľuďom to predĺži cestu približne o päť minút. Podľa hovorkyne bratislavského dopravného podniku Adriany Volfovej „predpokladaný termín ukončenia prác a obnovenia električkovej dopravy je v druhej polovici augusta 2018“.