Na prvý pohľad krásna, no nebezpečná: Ochranári v Slovenskom raji bojujú s rastlinou-predátorom

Namiesto ochrany musia ničiť. Pracovníci Národného parku Slovenský raj v týchto dňoch trhajú a likvidujú krásne fialové kvetiny na brehu Hornádu.

Dva metre vysoká netýkavka žliazkatá sa k nám dostala až z Himalájí. Ide o nebezpečný invázny druh rastliny, ktorá hubí pôvodnú flóru v Slovenskom raji.

Vidieť ľudí, ako vo veľkom trhajú kvety v chránenom území, je takmer absurdné. „Nie je to práve naša najtypickejšia činnosť, ale v tomto prípade je to nevyhnutnosť. Na Slovensku máme 7 nebezpečných invazívnych rastlín a jednou z nich je aj netýkavka,“ vraví riaditeľ Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil (47) a pokračuje: „Je to jednoročná rastlina, ktorá dorastá do vyše 2 metrov a obľubuje vlhké brehy v blízkosti vŕb a jelšín. Veľmi rýchlo sa množí a rozširuje. Intenzívne vytláča a ničí pôvodné rastliny, ktoré nemajú šancu s ňou bojovať. Lámeme vrchnú kvitnúcu časť a dávame ju do vriec, spodnú časť vytrhneme zo zeme a necháme na mieste.“ Jeho kolegyňa botanička Štefánia Bryndzová (34) prezradila, že do Raja sa tento kvet dostal po rieke zo záhradkárskej osady Dubina. Rastie už pozdĺž celého toku Hornádu a prebila sa až do 5. stupňa ochrany, a tak ju musia likvidovať.