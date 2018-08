Pri pohľade na toto auto si prídu na svoje milovníci retra: Jakub prerobil Škodovku VB

Tomu sa povie nevšedná záľuba! Jakub Moravčík (33) by mal celkom obyčajný život ako zamestnanec detského domova.

Pracoval by usilovne, vychovával svoje detičky a bol by oporou svojej manželke. On sa však rozhodol život si okoreniť – a dva roky strávil v garáži len preto, aby vyrobil najvernejšiu kópiu auta Verejnej bezpečnosti! Originálne vozidlo pochádza z roku 1982 a to, čo sa mu podarilo z neho vyrobiť, vyráža dych vodičom na cestách. A kým jedni ho obdivujú, druhí ho zatracujú.

Jakub (33) je verným fanúšikom socialistických čias. „Bola to doba, keď ľudia žili pokojnejšie a mali na seba viac času,“ myslí si pomocný vychovávateľ z detského domova v Liptovskej Porúbke (okr. Liptovský Mikuláš). Retro vášeň uňho odštartovala manželka úplne nevinne na Vianoce pred 2 rokmi – darovala mu kovový model auta VB. „Vtedy asi netušila, že ma od tej chvíle stretne doma už len v garáži,“ smeje sa Jakub s tým, že v koníčku ho podporuje celá rodina.

Prerobiť retro vozidlo bola fuška, keďže po návrate z práce ho doma čakali ročné dvojičky Jakubko a Natálka. Najviac sa nadrel na karosérii, zváraní auta a všetko, čo sa dalo, vynovil, vrátane originál laku. Dnes si oblečie dobovú uniformu z roku 1985 a rád sa ukáže na akciách, ktoré organizuje polícia, hasiči, či na rôznych oslavách. „Keď policajný profil zverejnil moju fotku, nie­ktorí komentátori ma dokonca chceli biť – zrejme preto, lebo majú na to obdobie zlé spomienky. Chápem ich, sám by som chcel iba, aby sa vrátilo to dobré z tých čias, nie to zlé,“ hovorí Jakub, ktorý sa túžil stať policajtom, nepustili ho však ani k psychotestom. „Prišiel som nevhodne oblečený, neodpustil som si tričko s nápisom: Narodil som sa v ČSSR. Povedali mi, že sa to k takémuto aktu nehodí a ja som si povedal, že sa zas nehodí, aby som tam šiel, a táto kapitola môjho života bola uzavretá,“ dodáva.

Čo bola Verejná bezpečnosť (VB)

Bol to názov polície v Československu v rokoch 1947 až 1991 ako súčasť Zboru národnej bezpečnosti. Na rozdiel od štátnej bezpečnosti plnila verejná bezpečnosť úlohu normálnej polície, ktorá riešila priestupky a rôzne protiprávne činy.

Škoda 120 L

Ročník: 1982

Motor: v zábehu, najazdených 1 000 km

Cena auta pri kúpe: 300 €

Čas rekonštrukcie: 2 roky

Cena rekonštrukcie: 3 000 €