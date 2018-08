Stodolu v Ždiari, ktorý je z veľkej časti celý drevený, podpálil blesk: Katastrofe zabránila jedna vec

Ťažko skúšaná podtatranská obec dostala v stredu ďalšiu ranu. Blesk v Ždiari zasiahol stodolu, ktorá vzápätí začala horieť. Dedina typická svojou drevenou architektúrou bola v tom čase bez vody.

V Tatrách okrem toho, že tu panujú netypické horúčavy, sú tu búrky na dennom poriadku. Aj v stredu Ždiar obchádzali celý deň búrkové mraky. „Poobede začalo pršať a vzápätí sa ozvala strašná rana. Nevedeli sme kde udrel blesk ale muselo to byť veľmi blízko. O chvíľu jeden z robotníkov uvidel dym z blízkej stodoly a vzápätí už vyšľahli aj plamene.“, popisoval hororovú situáciu sused Ján Krasuľa (67), ktorý s robotníkmi opravoval vedľajší dom. „Je to zvláštne, že blesk udrel do stodoly, ktorá je učupená v rokline a nevšímal si všetky tie domy naokolo, ktoré dokonca majú všetky hromozvod. Našťastie syn vedel, že cisterna dobrovoľných hasičov rozváža po dedine vodu, tak zavolal priamo šoférovi a on tu bol do troch minút. Chlapi to potom začali z dvoch strán hasiť,“ konštatoval svedok stredajšieho požiaru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„V stredu poobede sme dostali hlásenie o požiari v Ždiari. Okamžite tam vyrazili dve posádky. Na mieste už zasahovali miestni dobrovoľný hasiči. Požiar bol uhasený bez väčších následkov a škôd. Je to veľké šťastie, lebo dedina, ktorá je z veľkej časti celá drevená, je už druhý týždeň vez vody a prístup do dediny je z jedného smeru obmedzený havarijným stavom mosta cez potok Javorinka,“ konštatoval okresný šéf hasičov v Poprade Ondrej Šproch. Majiteľ stodoly a priľahlého domu je z Oravy a momentálne je v zahraničí. Preto sa nevedel ku škode ani rozsahu poškodenia vyjadriť. „Je veľké šťastie, že sa nechytili ostatné drevené budovy okolo, lebo by si s požiarom už nikto nedal rady.“ s úľavou si povzdychla suseda Margita (71).

V ten deň to nebol jediný zásah blesku do budovy. „Poobede udrel blesk aj do neďalekého prezidentovho sídla na Javorine. Našťastie sa viac ako storočnému drevenému Hohenloheho zámočku nič nestalo. Odniesli si to len poistky a ističe. Prezident na zámoček prišiel až na druhý deň,“ potvrdil hovorca Roman Krpelan.