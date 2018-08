Izrael stopne dovoz paliva do Pásma Gazy: Radikáli vypúšťajú nebezpečné balóniky s horľavinou!

Izrael od štvrtka zastavuje dovoz paliva do Pásma Gazy. Reaguje tak na to, že palestínski radikáli z enklávy naďalej posielajú balóniky so zapálenými horľavinami, čo v Izraeli spôsobilo niekoľko požiarov polí.

S odkazom na oznámenie izraelského ministerstva obrany o tom informovala agentúra Reuters. Kancelária izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana dnes vo vyhlásení uviedla, že v reakcii na útoky s balónikmi zakázala cez prechod Kerem Šalom dovážať do Gazy palivo. Ako dlho opatrenie bude platiť, nie je jasné. Agresívnu palestínsku tínedžerku prepustili na slobodu: Doma je hrdinkou vzdorujúcou izraelskej okupácii Pásmo Gazy je husto zaľudnené, úzky pobrežný pás vklinený medzi Izrael a Egypt. Po viac ako desiatich rokoch vlády Hamasu sú životné podmienky väčšiny obyvateľov pásma neradostné. Nezamestnanosť prevyšuje 40 percent, voda z vodovodu sa nedá piť a elektrina funguje len niekoľko hodín denne. Nemocnice majú dlhodobý nedostatok zdravotníckeho materiálu, dovoz aj vývoz tovaru je obmedzený a niektoré časti územia stále čakajú na obnovu po konflikte s Izraelom z roku 2014. Izraelská armáda zasiahla proti protestujúcim Palestínčanom na hraniciach s Gazou: Hlásia už 55 obetí! Palestínčania v Gaze protestujú od konca marca proti zlým životným podmienkam a žiadajú možnosť vrátiť sa na územia, ktoré boli domovom ich predkov, ale v súčasnosti sa nachádzajú v Izraeli. Od začiatku protestov 30. marca izraelská paľba podľa agentúry Reuters usmrtila najmenej 155 Palestínčanov. Zabitý bol za túto dobu jeden izraelský vojak.