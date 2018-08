Trenčín chce potvrdiť triumf: Náš úspech je dôležitý aj pre ligu

V dvoch odlišných situáciách idú dva slovenské futbalové kluby Slovan Bratislava a AS Trenčín do štvrtkových domácich odviet 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.

"Belasí" budú na Pasienkoch musieť vymazať manko po prehre 1:2 na pôde maltského FC Balzan, Trenčania si z ihriska poľského Górniku Zabrze priniesli cennú výhru 1:0 a v Myjave ju chcú potvrdiť.

O triumfe Trenčína v prvom súboji v Poľsku rozhodol gól Philipa Azanga v 39. minúte. AS ale ligová generálka na odvetu s Górnikom nevyšla podľa predstáv. V prechodnom domove v Myjave prehral s Ružomberkom 1:4, duel ovplyvnili dve červené karty "domácich". Po stretnutí sa riešili emotívne slová holandského trénera AS Ricarda Moniza na adresu hlavného rozhodcu. Vedenie klubu v oficiálnom vyhlásení prebralo za výroky kouča zodpovednosť, prioritou pre tím je ale už odveta. "Našou prioritou je príprava na najbližší zápas Európskej ligy proti Zabrze. Ďalej sa nebudeme venovať zápasu proti Ružomberku a udalostiam spojeným s týmto stretnutím. Nielen pre Trenčín, ale pre celý náš futbal je úspech na medzinárodnej scéne dôležitý pre imidž celej Fortuna ligy," uviedol klub na oficiálnom webe.

AS v prvom kole prešiel cez čiernohorskú Budučnost Podgorica, v prvom zápase na jej pôde vyhral 2:0, v Myjave remizoval 1:1. V prípade vyradenia Górniku Zabrze sa AS v 3. predkole stretne s holandským Feyenoordom Rotterdam. "Vyhrali sme, no pred odvetou je stále všetko otvorené. Nečaká nás nič ľahké. Až keď prejdeme cez Zabrze, budeme myslieť na Feyenoord. Zahrať si proti nemu by bol bonus pre celý náš klub," vyhlásil Moniz na predzápasovej tlačovej konferencii. Kouč AS potvrdil, že jeho tím nebude hrať defenzívne a špekulovať. "Aj napriek náskoku budeme hrať ofenzívne a aktívne, aj po strate lopty sa ju snažiť rýchlo získať späť. Tieto zápasy sú dôležité pre rast našich hráčov."

"S výsledkom z prvého zápasu vládla spokojnosť. Górnik si ešte poriadne rozoberieme. Ich útočníci hrali dobre pozične a robili nám problémy. Dobre si nabiehali do voľných priestorov. Musíme zlepšiť pozičnú hru a lepšie vykrývať priestor. Musíme byť sebavedomí a do každého zápasu ísť s vierou v seba samého. Vieme, že sme dobrý tím a vieme hrať dobre. Musíme hrať tak, ako sme hrali v prvom polčase tam," citoval web klubu anglického obrancu Jamesa Lawrencea.

odvety 2. predkola EL 2018/2019, štvrtok 2. augusta:

17.30 AS Trenčín - Górnik Zabrze /prvý zápas: 1:0, rozhoduje: Ola Hobber Nilsen (Nór.), štadión Myjava/

18.00 Dinamo Minsk - DAC Dunajská Streda /3:1, Antti Munukka (Fín.)/

19.30 Slovan Bratislava - FC Balzan /1:2, Alexandre Boucaut (Belg.)/