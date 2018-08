Nahnevaná mama zavraždenej Kušnírovej († 27) Zlatica: Vandali zneucťujú Martinkin hrob!

Chrapúni sa nezastavia pred ničím. Necelého pol roka po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) má mama popravenej stále hlavu v smútku.

Vandali si totiž vyhliadli hrob jej dcéry v rodných Gregorovciach (okr. Prešov) a z pietneho miesta kradnú nádoby.

Martinina mama je z toho nešťastná. „Zneucťujú hrob mojej dcéry. Už ukradli najmenej päť nádob. Naposledy sa to stalo, keď som sa vrátila z hudobného festivalu Pohoda, kde mi kvety venoval prezident Andrej Kiska. Odniesla som ich na Martinkin hrob. Keď som prišla na druhý deň, kvety boli pohodené na zemi a nádoba bola fuč,” opisuje zlobu niektorých ľudí Zlatica Kušnírová. Kto to robí, netuší. „Ale musí to byť zámer zneuctiť hrob. Keby sa to stalo raz, nepoviem, ale krádeže sa opakujú pravidelne. Už som dala aj oznam na obchod v strede dediny, aby to nerobili. Aj ten po troch dňoch ktosi strhol. Onedlho išiel sused opitý a vykrikoval po dedine. Vysvitlo, že oznam strhol on,” poťažkala si nešťastná žena.

Kušnírová teraz čelí aj útočným listom, ktoré chodia na jej adresu. V nich jej vyčítajú, že jej ktosi podsúva, čo má hovoriť na verejnosti, a že zarába na smrti svojej dcéry. „Chcela by som odkázať všetkým, čo tvrdia tieto veci, že to, čo vravím, mám zo svojej hlavy a ani v duchu by mi nenapadlo na tom zarábať. Ide mi len o spravodlivosť. Kto má záujem si to vydiskutovať, môže sa ozvať a v pokoji mu to vysvetlím,“ uzavrela Kušnírová.

Užialená mama len nedávno prezradila, že okrem neprajníkov bojuje aj s dlhmi, ktoré jej po milovanej dcére zostali. Nad domom vo Veľkej Mači visela hypotéka 57-tisíc eur a k tomu si mladá dvojica vzala spotrebný úver 18-tisíc eur. „Dohodli sme sa s Kuciakovcami, že spotrebák zaplatíme na polovicu. Peniaze sa totiž minuli pri opravách domu. Podľa notárky by dom mali zdediť Kuciakovci, lebo Janko a Martinka ešte neboli manželia a podľa polície vrah zastrelil ako prvú Martinku. Našťastie, Janko mal životnú poistku zahrnutú do splátok hypotéky,“ hovorí Zlatica s tým, že hypotéka sa tak vyplatí práve z týchto peňazí, na čom sa dohodli aj s Kuciakovcami. „Dúfam, že poisťovňa nebude robiť obštrukcie, lebo ju splácali zatiaľ len rok a už budú mať žiadosť o poistné plnenie,“ dodala.

Lučanský posilní vyšetrovateľov

Posun v prípade vraždy mladého páru zatiaľ prokuratúra ani polícia neoznámili. Šéf mužov zákona Milan Lučanský hovorí, že sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy a plánuje ho posilniť. „Spravil som jemné úpravy, zabezpečili sa im materiálno-technické veci. Mojím plánom je posilniť ho aj vzhľadom na moju minulosť, keďže som pracoval na vraždách. Chcem do toho vniesť iný pohľad, aby sa to pohlo,“ avizoval. Lučanský môže podľa svojich slov len dúfať, že sa túto vraždu podarí objasniť. Detaily hovoriť nechcel, aby nepomáhal páchateľom.

Čo sa vie o poprave

Novinár so snúbenicou boli zavraždení 21. februára 2018 vo svojom dome vo Veľkej Mači.

Martina zomrela ranou do hlavy a v priebehu niekoľkých sekúnd Ján dvoma ranami do srdca.

Vražednou zbraňou bola špeciálne upravená pištoľ kalibru 9 mm.

Na mieste činu sa našli dve nábojnice a nevystrelené náboje.

Podľa prokuratúry išlo o vraždu na objednávku.

Vylúčili motív, že cieľom útoku mala byť Martina, podľa prokurátora bola v zlom čase na zlom mieste.

Polícia vykonala aj vyšetrovací pokus na mieste činu.

Pri Veľkej Mači polícia niekoľko týždňov po incidente prehľadávala les, zrejme za účelom nájdenia vražednej zbrane.

Vrah čakal v dome zrejme viac ako hodinu, ukrýval sa asi v letnej kuchynke.

Chyby pri prvotných úkonoch podľa Generálnej prokuratúry spomalili rozbeh vyšetrovania.

Páchateľov ani objednávateľov verejnosť doteraz nepozná.