Zelená je tráva, aj Trnava: Kto zavinil, že trávnik púšťal farbu?

Asi by aj nafúkali! Takí boli zelení.

Hoci odvetu 2. predkola futbalovej Ligy majstrov vyhrala favorizovaná Legia Varšava (1:0), ďalej postúpili trnavskí Shrekovia. Za odmenu 480-tisíc eur by sa takto nechal zmaľovať každý slovenský klub. „Farbu mám všade. Na rukách, na nohách. Musím ju dať dole technickým benzínom,“ smial sa mladík Erik Jirka (20).

S humorom to bral i Erik Grendel, jeden z najlepších hráčov Spartaka: „Pán trávnikár sa pred zápasom asi zabavil a my sme na to doplatili.“ V Michalovciach vyčíňajú osýpky, v Trnave plesne. Trávu v City Arene napadli po nedostatočnej cirkulácii vzduchu. „Pri týchto teplotách a zatvorenom štadióne vzniknú choroby. Trávnik je nutné polievať, no máme slabé vetranie. Nad povrchom tak ostáva veľká vlhkosť, čo je ako stvorené pre vznik plesní. Dokúpili sme ventilátory. Nemajú však takú výkonnosť ako na londýnskom Wembley. Tie by odfúkli aj dospelého človeka,“ povedal pre Nový Čas športovo-technický riaditeľ City Areny Branislav Kriška.

Kombináciu až dvoch druhov plesní sa rozhodol správca štadióna riešiť vystriekaním trávnika. Ako už párkrát v minulosti. Problém prišiel až teraz. Zelená farba zanechala stopy na všetkom, s čím prišla do kontaktu. „Český výrobca nám dodal zlý produkt. Zelenú farbu v zlej kvalite a s odtieňom do modra. Budeme ju reklamovať. Keď je totiž farba v poriadku, vydrží tri dni. Nemôže sa stať, aby zanechala pri pádoch na ihrisko alebo šmýkačkách fľaky na hráčoch a ich dresoch.“

Nedostatočná cirkulácia vzduchu netrápi len Trnavčanov. S rovnakými problémami sa stretávajú i na oveľa väčších a luxusnejších európskych štadiónoch. Tam to však riešia jednoducho. Vymenia celý trávnatý koberec. Pred príchodom španielskeho trénera Pepa Guardiolu do Bayernu Mníchov ho v Allianz Arene menili až sedemkrát za rok! „Vonku i u nás to stojí 250-tisíc eur. Týždenný plat Angličana Rooneyho. Pre takéto kluby je to maličkosť,“ pripomína Kriška. V Trnave položili nový povrch naposledy vlani v januári.

Od vzniku City Areny vystriekali trávnik už štyrikrát. Zakaždým úspešne. Pred slávnostným otvorením štadióna či na kvalifikačné zápasy reprezentácie proti Anglicku a Škótsku. Alebo v predvečer súboja Spartaka v Európskej lige proti Austrii Viedeň. Vtedy si to fanúšikovia ani nevšimli.

Do Trnavy mieri Bakoš

Jedným z dvojice nových hráčov, ktorí by mali posilniť Trnavu po postupe do 3. predkola Ligy majstrov, je Marek Bakoš (35). Bývalý slovenský reprezentant si v drese Viktorie Plzeň zahral dvakrát skupinovú fázu miliónovej súťaže. „Bakoš je jedna z možností. S ním by sme mohli hrať na dvoch útočníkov. Bolo by viac možností. Rotácia hráčov je nutná. Nie je možné to ťahať iba s trinástimi,“ povedal tréner Radoslav Látal.