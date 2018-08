Matej Tóth sa pred šampionátom v Berlíne cíti vo forme: Skompletizuje medailovú zbierku?

Chodca Mateja Tótha (35) pred majstrovstvami Európy v Berlína presviedčajú o veľkej forme viaceré signály, medzi inými aj reakcia vlastného organizmu na záťaž.

Verí si, kilometrové porcie v tréningoch zvláda s dobrými pocitmi, rovnako ako ten stredajší, keď krúžil na ceste v okolí štadióna na banskobystrických Štiavničkách a občas sa preplietal medzi autami.

Optimálny oporný mostík našiel Matej Tóth v talianskom Livigne na vysokohorskom sústredení.

"Čo sme si naplánovali s trénerom Matejom Spišiakom som zvládol. Náš medailový model, na ktorý sme si navykli pre Zürichom, Pekingom a Riom, dosiaľ fungoval a nič sme na ňom nemenili. Som veľmi spokojný, forma stúpala, tréningy sa mohli skvalitniť. Aj preto si môžem teraz povedať, že som v pohode a slušnej forme."

Do každého jedného metra vložil Matej Tóth na sústredení maximálne úsilie. "Tých kilometrov som zvládol presne 566. Do Berlína pôjdem s tým cieľom, aby som skončil na medailovom stupni. Na túto rolu som si navykol, ja sám od seba takéto umiestenie očakávam, no jedným dychom pridávam aj pokoru, pretože 50 kilometrov si ju zaslúži. Všetko môže byť super, ale ak deň nesadne, nemusí to dopadnúť ideálne. Som však pripravený odovzdať čo najviac a či to bude stačiť na medailu, ukáže sa až v samotnom Berlíne."

Bez zraneného Francúza Diniza, najväčšieho súpera v boji o zlato, sa bude Matejovi Tóthovi ľahšie dýchať. "Je to borec, ktorého v plnej forme ťažko zdolať, bol by veľký favorit. Ja som si v tomto roku zašiel základný čas v Dudinciach, tabuľkovo som vysoko, no 50 kilometrov sa v tabuľkách dosť skresľuje. Aj teraz sú dosť vpredu dvaja traja mladí chodci, ktorí môžu hocikedy výrazne vyletieť. Ja sa na tabuľky nepozerám, len viem, že pri tej kvalite i generačnej obmene mám všetko vo svojich rukách a nohách. Ak dosiahnem štandardný dobrý výkon, tak to zle nedopadne."

Olympijskému víťazovi v Riu i majstrovi sveta v Pekingu chýba do kompletnej zbierky už len zlato na ME, zatiaľ sa môže pochváliť striebrom v Zürichu.

"Skompletizovať zbierku by bolo pekné, no takéto plány si nedávam. Veľké vyhlásenia sú zradné, videli sme to na olympiáde, keď Diniz sa zlatým cieľom netajil a dopadol zle. Ja si preto len hovorím, že chcem zo seba vydať všetko, čo v sebe mám a na čo to bude stačiť, sa dozvieme tesne pred obedom 7. augusta."

Pred rokom, či dokonca pred ôsmimi mesiacmi ani samotný Matej Tóth neveril, že sa tak rýchlo vráti do plnej formy. "Chuť je momentálne veľká, chôdza ma teší, organizmus reaguje veľmi dobre, aj napriek vyššiemu veku som zvládol enormnú záťaž v príprave. Načerpal som veľa pozitívnej energie, ktorá ma posúva vpred. Podporili ma ľudia okolo mňa, ktorí mi v podstate vnukli myšlienku, že sa mám vrátiť, nezabaliť to a nesústrediť sa len na očistu svojho mena."

Matej Tóth verí, že nadchádzajúci európsky šampionát nebude len o ňom. "Naša atletika narástla, sme malá krajina, no celá výprava má svoju kvalitu a môže sa stať, že získame viacero cenných kovov a krásnych výsledkov. Teším sa na vystúpenia mnohých, aj mladých talentov, a to je pre slovenskú atletiku prísľub aj do budúcnosti. Trebárs Ján Volko nám robí obrovskú radosť a jeho výsledky v minulom roku pomohli aj mne."