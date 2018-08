Vážna nehoda v okrese Krupina: Mladý vodič autom zrámoval dvoch motorkárov

Na ceste v okrese Krupina v utorok večer mladý vodič (21) osobného auta na križovatke nedal prednosť dvojici motorkárov, ktorých so zranením previezli do nemocníc.

Podľa predbežných zistení vodič (21) osobného auta Alfa Romeo v obci Hontianske Tesáre (okres Krupina) v utorok večer nedal prednosť motocyklu Suzuki DL 1000, ktorý jazdil v smere na Šahy. Po náraze bol z motorky vymrštený maďarský vodič aj jeho maďarská spolujazdkyňa, pričom obidvaja dopadli na na cestu a utrpeli ťažké zranenia. Motorkára (41) so zraneniami previezli do levickej nemocnice. Spolujazdkyňu (39) s ťažkými zraneniami previezli leteckí záchranári do banskobystrickej nemocnice. Vodičovi osobného auta, ktorý sa pri zrážke nezranil, zadržali vodičský preukaz. Alkohol u vodičov nezistili.

Nehodu vyšetruje dopravná polícia vo Zvolene - informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.