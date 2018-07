Peter Sagan súčasťou novej éry: Čakajú nás pestré ME!

Majstrovstvá Európy Glasgow 2018 sú nová udalosť vo svete športu, majú multiodvetvový charakter a začínajú sa v Škótsku vo štvrtok 2. augusta.

O kontinentálne tituly budú v jednom meste bojovať najlepší Európania v plaveckých športoch, veslovaní, športovej gymnastike, golfe, triatlone a cyklistike. Pravdepodobná účasť Petra Sagana v cestných pretekoch s hromadným štartom by mala byť jedným z vrcholov na záver akcie v nedeľu 12. augusta.

Podujatie sa uvádza v spoločnosti s atletickými ME v Berlíne (7.-12. augusta). Logo udalosti je bez dejísk a iba s názvom "European Championships".

V slovenskej terminológii sa asi ukotví formálny výraz "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018", tak sa realizuje aj oficiálna stránka podujatia, ktoré je niečo úplne iné ako Európske hry a ktoré má ambíciu raz za štyri roky dať dokopy kľúčové olympijské disciplíny v letných odvetviach.

Európske šampionáty sú akoby akt obrany pred dominanciou futbalu, jeho masívny vplyv bol cítiť nedávno počas MS v Rusku. "Futbal má aj v našej krajine najvyššie hodnotové postavenie. Šanca uchmatnúť si aspoň niečo z televízneho koláča a záujmu verejnosti stúpa, keď sa dáme dokopy s viacerými inými poprednými športmi," cituje DPA Henninga Lambertza, šéftrénera plavcov Nemeckého zväzu plaveckých športov.

Vo štvrtok sa to odpichne súťažami vo veslovaní, v športovej gymnastike žien a v dráhovej cyklistike. Prvé cenné kovy odovzdajú v piatok a potom už každý z nasledujúcich 9 dní prináša bohaté medailové kolekcie.

Zo slovenského pohľadu by vrcholy mali prísť až v druhý týždeň. V piatok 10. augusta o 17.00 SELČ štartuje klasický olympijský triatlon s čerstvým šprintérskym majstrom Európy Richardom Vargom a v nedeľu o 11.30 by mal dupnúť do pedálov Peter Sagan.