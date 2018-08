Kontroverzná cesta na anektované územie: Na Krym z poslancov odletel len Marček

Nepridal sa k nemu nikto. Nezaradený poslanec Peter Marček (64), ktorého po voľbách vyhodili zo strany Sme rodina, vzbudil svojou cestou na Krym rozruch medzi diplomatmi aj verejnosťou. Pôvodne sľuboval, že s ním poletí viacero poslancov, no na bratislavské letisko v utorok večer prišiel z parlamentu len on sám.

Marček vysvetľoval, že mená zákonodarcov, ktorí s ním mali letieť do Moskvy a následne na Krym, nepovie, lebo by mohli vzbudiť rozporuplné reakcie na verejnosti. „Po vystúpení veľvyslanca sa ľudia trochu zľakli, preto som povedal, že nebudem na nich naliehať,“ hovoril Marček. Ísť mali aj poslanci z koalície, no podporu Marček dostal len od smeráka Dušana Čaploviča, ktorý nemohol letieť pre problémy s nohou. „Ja som to sľúbil mojim priateľom. Dohromady nás má ísť 15,“ dodal Marček s tým, že časť z toho sú podnikatelia.

Vedľa neho postával exriaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula, ktorý mu vraj radí. Dokopy ho cesta vyjde asi na 1 300 eur a na Kryme chce zisťovať názory na porušovanie ľudských práv. „Žiadna anexia to nebola,“ zakončil Marček. Voči jeho ceste sa ozval koaličný Most aj ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška. „Tí, ktorí prídu na pozvanie okupačnej vlády, porušujú ukrajinské zákony,“ povedal Muška. Naše ministerstvo pripomína, že uznávame celistvosť Ukrajiny vrátane Krymu a tí, ktorí tam pôjdu, môžu čeliť následkom. Polostrov Rusko anektovalo v roku 2014 po tom, čo tam vyslalo svoje jednotky a usporiadalo referendum.