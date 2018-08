Monumentálny vietnamský výtvor vám vyrazí dych. Familiárny názov Golden Bridge nesie hlavne kvôli tomu, že vyzerá, akoby bol vytvorený z pravého zlata.

Bol by to obyčajný most, nebyť 2 obrovských rúk, ktoré ho okrem pilierov držia vo výške. Len nedávno sa otvoril a už sa teší veľkej obľube. Jeho špecifický dizajn vytvára ilúziu akoby sa vznášal nad kopcom.

150 metrov prechádzky vám skrášlia kvety chryzantémy. Golden Bridge je vrcholom tohto leta - je totiž súčasťou rozvojového projektu vo výške 2 biliónov dolárov na prilákanie turistov do Vietnamu. Prešli by ste sa po ňom?