Bol unesený Vietnamec na palube slovenského špeciálu? O detailoch zavlečenia prehovoril jeden z aktérov

Únos Vietnamského občana Trinh Xuan Thanha (52) z nemeckého Berlína, pri ktorom malo asistovať aj Slovensko, vyvoláva veľké vášne. Nemeckí vyšetrovatelia sú podľa uniknutej policajnej správy presvedčení, že bol do Vietnamu prevezený naším vládnym špeciálom.

Policajný prezident Milan Lučanský (49) tvrdí, že Nemcom sme s prípadom pomáhali, ale na slovenskej strane zatiaľ žiadne vyšetrovanie nespustili. Do situácie sa ostro obul aj prezident Andrej Kiska (55). Policajnú správu zverejnil rešpektovaný nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Spis hovorí o použití slovenského vládneho stroja pri únose ako o hotovej veci. O detailoch zavlečenia porozprával nemeckým vyšetrovateľom pod prísľubom miernejšieho trestu jeden z jeho aktérov Long N. H. (47), ktorý vďaka priznaniu poputuje za mreže na necelé štyri roky za obmedzovanie osobnej slobody a spoluprácu s cudzou tajnou službou.

Obžalovaný podľa vlastných slov vedel o plánoch vietnamskej tajnej služby uniesť cez Slovensko niekdajšieho vietnamského politika a vedúceho pracovníka tamojšej štátnej ropnej spoločnosti Xuan Thanha. Long mal v Prahe prenajať tri motorové vozidlá vrátane toho, ktoré bolo napokon použité pri únose a neskôr vrátené v českej metropole. Kým Hanoj tvrdí, že sa unesený Thanh vložil do rúk spravodlivosti dobrovoľne, nemecká prokuratúra považuje tento prípad za príklad štátom organizovaného únosu.

Premiér Peter Pellegrini ešte v apríli uviedol, že slovenská informačná služba ani Vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že by sa naša republika akokoľvek podielala na únose, vinu videl na strane Nemcov: „Ešte aj v deň možného odletu alebo unesenia toho človeka z pôdy Európskej únie nemal nikto informáciu o tom, čo sa stalo. Tu vidím určité pochybenie aj z nemeckej strany.“

V podobnom duchu sa vyjadril aj exminister vnútra Robert Kaliňák. „Ak nemecké úrady, ako tvrdia, skutočne pátrali po občanovi Vietnamu, prečo jeho meno nebolo vložené do schengenského informačného systému, ktorý upozorňuje ostatné krajiny na hľadanú podozrivú osobu?“ spýtal sa. Práve Kaliňákovo pracovné stretnutie s jeho vietnamským náprotivkom To Lamom vo vládnom hoteli Bôrik, pred ktorým parkovalo jedno z inkriminovaných áut, malo podľa vyšetrovateľov „Jediný účel - dostať pána Thanha bez problémov zo schengenského priestoru späť do Vietnamu“.

Thanh pôsobil vo Vietname v štátnej spoločnosti a v Berlíne žiadal o azyl.

Nové zistenia Nemcov riešil aj prezident Andrej Kiska so šéfom polície Milanom Lučanským. „Zatiaľ u nás nebeží trestné konanie, ale ja urobím všetko preto, aby táto kauza bola vyjasnená a aby netraumatizovala spoločnosť,“ uistil Lučanský. Kiska rozčúlene povedal, že situácia sa mení na medzinárodnú blamáž Slovenska. „Ako sa môžeme ako politici postaviť pred státisíce ľudí, ktorí volali po slušnom Slovensku, ak sa prípadu ani len nezačneme venovať?“ pýtal sa Kiska.

Portál aktuality.sk získal prístup k policajnej správe, pričom tvrdia, že Thanh bol na palube špeciálu. „Jeden z nich, v tom sú si vyšetrovatelia istí, je unesený Trinh Xuan Thanh. Prirodzene nie pod svojím skutočným menom“ napísal taz.de. Ministerstvo vnútra SR tvrdí, že nemá informácie, že by Vietnamca uniesli špeciálom. Prípad vyšetrujú Nemci, keďže podľa nich sa únos stal v Nemecku.

Ako malo dôjsť k únosu Vietnamca

Rok 2016

Trinh Xuan Thanh bol ako bývalý komunistický poslanec a niekdajší manažér štátnej ropnej spoločnosti PetroVietnam dvakrát odsúdený na doživotie pre korupciu a spreneveru.

August 2016

Thanh utiekol z vlasti do Berlína, kde požiadal o diplomatický azyl, čo Vietnamci nechceli pripustiť a žiadali o jeho vydanie.

23. júl 2017

Thanha spolu so ženským sprievodom donú- tili nastúpiť do auta v berlínskom parku Tiergarten a odviezli ho na vietnamskú ambasádu.

26. júl 2017

Únosci sa prepravili do Prahy, kde si prenajali auto a presunuli sa do Bratislavy.

23 - 26. júl 2017

Na bratislavské letisko sa Thanh dostal z Berlína údajne sanitkou.

26. júl 2017

Auto prenajaté únoscami zastalo pri slovenskom vládnom hoteli Bôrik, kde v tej dobe prebiehala pracovná schôdzka vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka s vietnamským šéfom bezpečnosti To Lamom

26. júl 2017

Vietnamská delegácia odlieta podľa Nemcov spoločne s uneseným Thanhom z bratislavského letiska slovenským vládnym špeciálom do Moskvy a následne do Vietnamu

31. júla 2017

Thanh sa v Hanoji vzdáva do rúk vietnamskej polícii a odsúdili ho na doživotie

Čo tvrdia nemeckí policajti

obeť únosu opustila Schengen v slovenskom vládnom lietadle

stretnutie exministra Kaliňáka s vietnamským ministrom To Lamom na Bôriku malo jediný účel - dostať uneseného Thanha bezproblémovo do Vietnamu

opísať to mal jeden z odsúdených, ktorý sa priznal k únosu Vietnamca v Berlíne

podozrievajú, že manipulácia sa mohla podariť vďaka človeku - spomínajú exporadcu Fica Quang Le Hong.

Ako sa bránia Slováci