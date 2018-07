Kauza zmiznutia lietadla Malaysia Airlines: Odstúpil riaditeľ úradu pre civilné letectvo

Riaditeľ malajzijského úradu pre civilné letectvo v utorok oznámil, že odstupuje z funkcie.

Dôvodom je správa nezávislého vyšetrovacieho tímu zaoberajúceho sa zmiznutím lietadla spoločnosti Malaysia Airlines z roku 2014, ktorá poukázala na nedostatky strediska riadenia letovej prevádzky v Kuala Lumpure.

V pondelok zverejnená správa o lietadle, ktoré s 239 ľuďmi na palube zmizlo 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu, vrhla trochu svetla na jednu z najväčších záhad v dejinách letectva, píše agentúra Reuters.

V stanovisku oznamujúcom svoje odstúpenie Azharuddin Abdal Rahman uviedol, že táto správa upozornila na nedostatky v riadení letovej prevádzky, ktoré nespĺňalo štandardné prevádzkové postupy - i keď sa v nej konkrétne nehovorí, že za zmiznutie letu MH370 je zodpovedný malajzijský úrad pre civilné letectvo.

"Z tohto dôvodu s poľutovaním a po mnohých úvahách i premýšľaní som sa rozhodol odstúpiť z funkcie riaditeľa úradu pre civilné letectvo v Malajzii do 14 dní od dátumu oznámenia o odstúpení, ktoré som dnes zverejnil," uviedol vo vyhlásení.

V 495-stranovej správe vyšetrovatelia uviedli, že sa pravdepodobne zámerne manipulovalo s riadením lietadla, aby mohlo zmeniť smer letu, ale neboli schopní určiť, kto za to nesie zodpovednosť.

Správa však poukázala na chyby zo strany strediska riadenia letovej prevádzky v Kuala Lumpure. Podľa nej riadiaci letovej prevádzky nespustili štandardnú pohotovostnú fázu a neexistuje nijaký záznam o tom, že by boli urobili kroky na to, aby upozornili vojenské letectvo, alebo že by boli nepretržite sledovali pohyb lietadiel za pomoci radaru.