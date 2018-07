Žena zverejnila list od svojho brata: Prečítate si ho a vaše oči neostanú suché

Dobrý súrodenecký vzťah nemôže nič zničiť. Ani pravda.

Pamela Lara (18) z Houstonu v Texase zverejnila srdcervúci list, ktorý dostala od svojho o rok mladšieho brata Jareda, píše independent.co.uk.

Keď sa dozvedel, že jeho sestra je v skutočnosti nevlastná, vzal pero a napísal jej od srdca, čo si o tejto správe myslí. "Len som ti chcel povedať, ako veľmi ťa mám rád. Je mi jedno, čo ľudia hovoria, vždy budeš moja sestra, moja pokrvná sestra, pretože si to najlepšie, čo sa mi v živote mohlo stať. Ľúbim ťa z celého srdca, ďakujem ti za to, že mi pomáhaš v ťažkých časoch a ďakujem aj za to, že ma vedieš správnym smerom. Vždy tu budem pre teba tak, ako si ty tu vždy pre mňa. S láskou, tvoj otravný brat," napísal.

"Môj malý brat zistil, že som jeho nevlastná sestra. Vrátila som sa domov a našla si toto. Plačem," napísala Pam na Twitteri. Jej príbeh sa stal virálom.