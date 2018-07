Tento displej len tak nerozbijete: Podmienky, za ktorých ho testovali, vás zaskočia

Technológie neustále napredujú! Potvrdzuje to aj fakt, že Samsung predstavil horúcu novinku, a to nerozbitný a ohybný displej, ktorý skutočne spĺňa, čo sľubuje.

Použiť by sa mal pri výrobe mobilných telefónov, hracích konzol, tabletov, vojenských zariadení aj palubných dosiek automobilov.

Žiaden z pokusov o vyvinutie ohybného a nerozbitného displeja zatiaľ nebol úspešný. Teraz prichádza Samsung s novou verziou. Nerozbitný displej kórejskej spoločnosti prešiel viacerými skúškami, ktoré sú stanovené ministerstvom obrany v USA. Nielenže ho 26-krát zhodili z vyše metrovej výšky a testovali v extrémnych teplotách od +71 °C do -32 °C, obstál, aj keď po ňom búchali kladivom.

Ohybný OLED displej je špecifický v tom, že sklenená vrstva bola nahradená plastovou. Vďaka tomu by mali byť zariadenia s takýmto displejom ľahšie a odolnejšie proti pádu a nárazom. Displej má však aj naďalej vlastnosti podobné sklu. „Plastové sklá sú vďaka nerozbitnosti a tvrdosti vhodné najmä pre prenosné elektronické zariadenia,“ povedal Hojung Kim, generálny riaditeľ komunikačného tímu Samsung Display Company.

Veľké telefóny by sa tak mali dať zložiť do vrecka na polovicu a rozbité displeje by mali byť už len zlou spomienkou na minulosť. Málokto vie, že Samsung je jedným z popredných výrobcov obrazoviek na svete a medzi jeho zákazníkov patrí aj značka Apple. Je teda možné, že ohybné displeje budú aj na nových iPhonoch.