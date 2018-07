Elton John dovolenkuje v Taliansku a užíva si kráľovskú opateru: Speváka nosia na rukách

Spevák Elton John (71) si aktuálne užíva dovolenku v Taliansku spolu s manželom Davidom Furnishom (55) a rodinou.

Fotografi ho však prichytili vo veľmi nelichotivej situácii. Po výdatnej večeri na pláži sa rozhodol, že si nechce namočiť nohy a na loď ho tak museli preniesť na rukách dvaja pomocníci.

Elton John svoje hviezdne maniere nezaprie. V nedeľu si na dovolenke v Taliansku zavolal na pomoc dvoch svalnatých mužov, ktorých poprosil o to, či by ho preniesli z pláže na loď, aby si nemusel namočiť nohy. Pomocníci sa so spevákom na rukách poriadne natrápili. Čo by však pre Eltona neurobili?

Spevák sa s manželom na dovolenke vôbec neskrýva, práve naopak, pútajú na seba pozornosť všade, kam sa pohnú.a jeho manžel nákupnú tašku, na ktorej je veľká Eltonova hlava. Spevák očividne plní svoje januárové predsavzatie.

Začiatkom roka totiž na sociálnej sieti vyhlásil, že. ,,Moje priority sa zmenili. Keby ste mi pred 10 rokmi povedali, že prestanem koncertovať, neveril by som vám. No teraz si uvedomujem, že sa musím venovať aj rodine,“ vyhlásil.