Spartak sa pripravuje na veľký sviatok: V zostave je tlačenica, tvrdí Látal

Víťazstvo 2:0 na ihrisku Legie Varšava dáva futbalistom Spartaka Trnava solídnu šancu prebojovať sa do ďalšej fázy Ligy majstrov

Tréner Radoslav Látal však pred utorňajšou domácou odvetou 2. predkola brzdí optimizmus. Na základe vlastných hráčskych a neskôr trénerských skúseností si uvedomuje, že poľský šampión sa z prehry poučil a na Štadióne Antona Malatinského sa predstaví v lepšom svetle s jasným zámerom zabojovať ešte o postup.

Trnavčania predviedli vo Varšave mimoriadne sebavedomý a disciplinovaný výkon. Pomohla im aj znalosť tamojšieho prostredia, keď v Poľsku v minulosti pôsobili kapitán Boris Godál, Erik Grendel, Anton Sloboda, ktorí nastúpili v základnej zostave, náhradný brankár Dobrivoj Rusov i striedajúci Ján Vlasko. Grendel a Vlasko sa gólmi postarali o prekvapujúci výsledok na úkor poľského favorita. Víťazstvo Spartaka mohlo byť aj vyššie, šance Erika Jirku či Marvina Egha však zostali nevyužité.

Pred odvetou vládne v tábore "andelov" priaznivá klíma. "Chlapcov netreba motivovať, skôr brzdiť pred optimizmom. Čo počúvam po Trnave, všetci nás už vidia ako postupujúcich. Zabudnime, bude to veľmi ťažký zápas, príde sem úplne iná Legia, ako hrala vo Varšave. Tešme sa na zápas, užime si ho, ale buďme nohami pevne na zemi, pretože ešte vyhrané nemáme," povedal Látal na tlačovej konferencii po sobotňajšom ligovom zápase s ViOnom Zlaté Moravce, na ktorý bolo zvedavých len necelých štyritisíc divákov. Proti Legii by mal byť trnavský štadión vypredaný.

Látal na margo zdravotného stavu kádra uviedol: "Ešte je pred nami predzápasový tréning, po ktorom odchádzame na krátke sústredenie. Verím, že všetci hráči budú v poriadku. Ale užšiu nomináciu urobíme až po tréningu." Kouč Spartaka je podľa vlastných slov rád, že má dostatočne široký káder a hráči ako Vlasko či Filip Dangubič sa mu tlačia do základnej zostavy.

V utorok večer bude Trnava hore nohami, prítomnosť zápasu s veľkou dôležitosťou je cítiť zo všetkých strán. "Na zápas sa tešíme, je to pre nás sviatok. Legia je stále favorit, aj keď sme vo Varšave dosiahli výborný výsledok. Koncentrujeme sa na to, aby sme súperovi sťažili cestu za postupom," dodal Látal na predzápasovej tlačovej konferencii. Za hráčsku kabínu predstúpil pred zástupcov médií kapitán Godál: "Nemyslím si, že zápas vo Varšave vyhrali dvaja hráči (Grendel a Vlasko), ale všetci. Pokiaľ zopakujeme výkon spred týždňa, myslím si, že to pre nás bude mať dobrý koniec. Vieme, že Legia je zdolateľná a v prvom zápase sme dokázali, ako na ňu. V odvete však môžeme očakávať silnejšieho súpera."

Obom aktérom duelu vyšli víkendové generálky, Legia v rámci 2. kola Ekstraklasy zvíťazila na ihrisku Korony Kielce 2:1, Spartak hrajúci v kombinovanej zostave zdolal doma Zlaté Moravce 1:0 po premenenej jedenástke Vlaska. "Chceme presvedčiť fanúšikov, že dokážeme zmazať manko z prvého zápasu s Trnavou. Neexistujú žiadne výhovorky, v utorok je pre nás zaujímavé len víťazstvo vyšším gólovým rozdielom, ktoré nám zaručí postup. Vydáme zo seba 100 percent a verím, že to pre nás dobre dopadne," vyhlásil stredopoliar Legie Sebastian Szymanski.

V prípade postupu cez Legiu si Spartak zmeria sily s úspešnejším zo srbsko-litovského dvojsúboja Crvena Zvezda Belehrad - Suduva Marijampole (prvý zápas 3:0). Ak by Trnavčania s poľským klubom vypadli, budú hrať v 3. predkole Európskej ligy proti víťazovi luxembursko-kosovskej konfrontácie F91 Dudelange - KF Drita (prvý zápas 2:1).

Zápas Trnava - Legia má úvodný výkop v utorok 31. júla o 20.30 h, povedú ho izraelskí rozhodcovia na čele s hlavným Roiom Reinshreiberom. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.

"Zápas je vyhlásený za mimoriadne rizikový, okrem delegáta UEFA je tu aj bezpečnostný manažér. Stále sme pod prísnym dohľadom UEFA a preto všetky opatrenia smerujeme k tomu, aby v súvislosti so stretnutím dopadlo všetko v poriadku. Štadión bude otvorený od 18.00 h. Poľská strana od nás vzala všetkých 1840 vstupeniek," poznamenal PR a event manažér FC Spartak Trnava Marek Ondrejka.

2. predkolo Ligy majstrov - 2. zápas /utorok 31. júla o 20.30 h, Štadión Antona Malatinského/

FC SPARTAK TRNAVA - Legia Varšava /prvý zápas 2:0, rozhodcovia: Reinshreiber - Krasikow, Hassan (všetci Izr.)/

predpokladaná zostava FCST: Chudý - Tóth, Godál, Greššák - Kadlec, Sloboda, Grendel, Rada, Čonka - Jirka, Egho

ďalšie zápasy:

utorok 31. júla:

19.00 Šeriff Tiraspol - Škendija Tetovo /prvý zápas 0:1/

19.00 Hapoel Be'er Ševa - Dinamo Záhreb /0:5/

streda 1. augusta:

18.00 HJK Helsinki - BATE Borisov /prvý zápas 0:0/

19.00 Malmö FF - CFR Kluž /1:0/

19.00 Karabach Agdam - FK Kukësi /0:0/

19.00 FC Midtjylland - FC Astana /1:2/

19.30 Suduva Marijampole - CZ Belehrad /0:3/

20.00 FC Bazilej - PAOK Solún /1:2/

20.00 MOL Vidi FC - Ludogorec Razgrad /0:0/

20.30 Sturm Graz - Ajax Amsterdam /0:2/

20.45 Rosenborg Trondheim - Celtic Glasgow /1:3/