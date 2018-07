Smrť kosila v Košickom kraji dvakrát: Zahynuli Maroš († 48) a Ivana († 38)

Týždeň sa v Košickom kraji začal smrteľnou nehodou, pri ktorej v pondelok krátko po polnoci prišli o život dvaja ľudia.

Čo sa v Košickom kraji stalo? Michalovčan Maroš, smerujúci v pondelok krátko po polnoci za volantom osobného auta Seat Ibiza od mesta Sobrance na Michalovce, v obci Zalužice (okres Michalovce) zo zatiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, potom cez chodník a narazil do betónového stĺpu. S autom pokračoval v jazde, až narazil do bilboardu. V tom čase bola v aute aj spolujazdkyňa Ivana. Otvoriť galériu Pri dopravnej nehode osobného auta v obci okresu Michalovce prišli o život dvaja ľudia. Zdroj: pz / Čas.sk Maroš († 48) aj Ivana († 38) utrpeli pri dopravnej nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli. Pri nehode došlo k pretrhnutiu troch káblov elektrického vedenia, niekoľko domácností ostalo bez prívodu prúdu. Prítomnosť alkoholu bude zisťovaná pri pitve. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania - uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.