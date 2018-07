Saganovi fandí celá Žilina: Aha, ako mu preukázali poctu!

Peter Sagan sa šiestykrát stane víťazom bodovacej súťaže, čím vyrovná rekord Nemca Erika Zabela z rokov 1996 až 2001.

Na úspechy slovenského cyklistu sú hrdí aj v jeho rodnom meste - v Žiline. Na radnici sa objavila zelená vlajka s jeho podobizňou.

„Peťovi fandíme počas celých pretekov, je to neskutočný talent, fenomenálny cyklista a veľký bojovník. Ako Žilinčan som nesmierne hrdý, že je to náš rodák. Aj dnes mu držíme palce a veríme, že sa mu úspešne podarí dôjsť do cieľa,“ povedal zástupca žilinského primátora Patrik Groma na webe zilina.sk