Putin a spol. vyvolali rozruch v ruskom športe: Také tituly za štvrťfinále?

To si nezaslúžia! Ruský prezident Vladimir Putin vyznamenal trénera ruských futbalistov Stanislava Čerčesova Radom Alexandra Nevského a hráči dostali tituly zaslúžilých majstrov športu.

Práve tieto tituly vyvolali vlnu kritiky a nespokojnosti u ostatných ruských športovcov.

Najhlasnejšie sa ozvala slávna dvojmetrová dvojnásobná majsterka sveta, volejbalistka Jekaterina Gamovová (37), ktorá kritiku adresovala ruskému ministrovi športu Pavlovi Kolobkovovi, ktorý navrhol udeliť tieto tituly futbalistom za ich postup do štvrťfinále nedávnych MS, ktoré hostilo práve Rusko.

„Je to podivný prístup. Niekto na titul zaslúžilého majstra športu musí vyhrať majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, no niekto ho dostane za postup do štvrťfinále... Je mi ľúto, že hodnotu tohto titulu takto znižujú,“ napísala legendárna smečiarka na instagrame.

„Nemám nič proti futbalistom, ale dostane ho každý ruský športovec, ktorý sa na MS prebojuje do štvrťfinále?“ pokračovala v nahnevanom tóne volejbalistka, ktorú prekvapilo aj to, že prezident Putin sa tak nadchýnal heslom futbalistov Hráme za vás, ktoré patrilo fanúšikom. „Ukážte mi športovca, ktorý nehrá pre fanúšikov?“ dodala ešte Gamovová.