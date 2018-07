Čo robí Sagan každé ráno: Vulgárnou odpoveďou všetkých odrovnal!

Šoumen aj napriek rozchodu!

Slovenský cyklista Peter Sagan predviedol na 105. ročníku Tour de France fantastický výkon a opäť pritom zabával fanúšikov. A to všetko napriek tomu, že sa na verejnosť dostali správy o jeho rozvode s manželkou Katarínou Smolkovou (30). V každodennej krátkej dokrútke pre stanicu Eurosport pravidelne odpovedal na otázky divákov. Občas spôsobom jemu vlastným...

Ako sa pripravuješ na Tour de France?

- Určite nie na gauči pred televízorom. Pripravujem sa na bicykli. Absolvujem rôzne kempy a preteky. Keď som potom na Tour, tak si to poriadne užívam.

Je pre teba dôležitejší zelený dres, alebo radšej vyhrávaš etapy?

- Obidve veci sú pre mňa rovnako dôležité. Zažil som Tour, keď som vyhral nejaké etapy a vyhral aj zelený dres, ale zažil som aj Tour, keď som nevyhral žiadnu etapu a vyhral zelený dres. Takže je to vyrovnané. Vždy je mojím cieľom to, aby som v Paríži stál na pódiu. To sa mi veľmi páči.

Cítiš sa silnejší, keď ťa fanúšikovia počas etapy povzbudzujú?

- Samozrejme! Práve oni mi dávajú tak veľa energie. Za to im veľmi ďakujem. Občas na bicykli poriadne trpím, ale keď počujem ľudí, tak bolesť razom pominie.

Tvoje reklamné spoty sú veľmi vtipné. Neuvažuješ po skončení cyklistiky nad filmovou kariérou?

- Absolútne netuším, čo budem robiť po skončení cyklistickej kariéry. Nemám žiadny plán, ale uvidíme, kde budem po troch, štyroch či piatich rokoch. Nikdy neviete, čo vám život prinesie do cesty.

Ak by sa tvoj syn Marlon chcel stať cyklistom, čo by si mu poradil?

- Povedal by som mu, že sú aj iné spôsoby, ako sa dajú zarobiť peniaze. Nie som si istý, či je cyklistika zrovna ten najlepší. Je to poriadna makačka. Ak by ho bavilo trpieť na bicykli, nebránil by som mu v tom. Voľba je iba na ňom.

Máš ráno pred pretekmi nejaký špeciálny rituál?

- Áno, musím sa každé ráno vys*ať! (smiech)

Aké je tvoje obľúbené slovenské jedlo?

- Mám veľmi rád kurací perkelt.