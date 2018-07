Rooney strelil prvý gól v MLS: Brankár si po ňom musel od hanby zakryť tvár!

Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney strelil svoj prvý gól v zámorskej MLS.

Tridsaťdvaročný útočník, ktorý mal na rukáve kapitánsku pásku, sa presadil v prvom polčase nedeľňajšieho zápasu jeho DC United s Coloradom Rapids a prispel k výhre 2:1. Rooney dostal v závere duelu ranu do nosa, z ktorého sa mu pustila krv. "Myslím si, že to nebolo prvýkrát, keď v zápase krvácal. Je to tvrdý chlapík," povedal tréner DC Ben Olsen, ktorý je zatiaľ veľmi spokojný s Rooneyho pôsobením v tíme. "Je fantastický po všetkých stránkach. Má úžasné vodcovské schopnosti a talent skórovať. Dúfajme, že sa bude len zlepšovať," dodal.