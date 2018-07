Europoslankyňa Smolková nechce prijímať migrantov, ktorí nespĺňajú kritériá: Hrozí nám veľká katastrofa z Afriky!

EÚ trápi vonkajšia ochrana hraníc a návratová politika, špecifikovala súčasné problémy EÚ europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

"Migranti nám urobili takú, poviem v úvodzovkách, medvediu službu, pretože občania EÚ sa necítia byť v bezpečí vo vlastných štátoch. Je to pre nich hrozba. Čiže treba veľmi dôsledne chrániť vonkajšiu hranicu, prijímať azylantov, ale len tých, ktorí spĺňajú kritériá pre udelenie azylu, a tí, ktorí nespĺňajú, vrátiť ich do svojej pôvodnej krajiny. Celá tá politika zlyhala, za ostatné roky od toho roku 2015, keď k nám prišli skoro tri milióny migrantov," konštatovala europoslankyňa.

Zároveň upozornila, že v súčasnosti EÚ stojí pred veľkou výzvou, a tou je Afrika. "Doteraz k nám prichádzali migranti, ktorí boli zo Sýrie, z Líbye, Afganistanu, kde sa bojuje. Avšak hrozí nám úplne veľká katastrofa, pokiaľ by sa africký národ pohol smerom na Európu, čo sa už aj deje," uviedla. Utečencom sa nečuduje, že opúšťajú svoje domovy, keďže ich trápia hlad, bieda, choroby. Domnieva sa však, že je potrebné začať efektívnejšie pomáhať chudobným africkým štátom, investovať do ich priemyslu, zamestnania či do podpory výživových programov, aby ľudia nemali dôvod opúšťať svoj domov.

"Veľmi sa mi páči, že sme v rámci EÚ pochopili a už sme urobili prvý krok k tomu, aby všetky nadnárodné spoločnosti, ktoré podnikajú v Afrike, tam aj zdaňovali. Práve 15. marca sme hlasovali o tom, aby sa daňový základ zjednotil práve v týchto krajinách, len je ešte potrebná dohoda členských štátov. Pevne verím, že do konca funkčného obdobia k tomu príde, aby tieto nadnárodné spoločnosti, ktoré vytvárajú zisk v afrických štátoch, tam aj zdaňovali svoje zisky a neprenášali ich do Európy," privítala Smolková.

Taktiež si myslí, že je dôležité, aby mladí ľudia v EÚ boli lepšie informovaní o svojich možnostiach. "Opäť treba troška viac informovať mladých ľudí, že takéto možnosti majú, a nielen pre štúdium, pretože programov pre nich prijímame veľa. Napríklad sa teraz vytvára dobrovoľnícky zbor. Pokiaľ chcú mladí ľudia nejakým spôsobom pomôcť v inom členskom štáte pri problémoch, prírodných alebo iných, majú možnosť sa zapojiť do dobrovoľníckeho zboru," uzavrela.