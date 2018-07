Zsolt Simon tiahne do boja s novou stranou: Začína sa bitka o maďarského voliča!

Tretia maďarská strana na slovenskej politickej scéne. Po SMK a strane Most-Híd onedlho pribudne ďalší subjekt zameraný na voličov maďarskej národnosti. Zakladá ho nezaradený poslanec parlamentu Zsolt Simon (47), ktorý si prešiel oboma stranami a v roku 2016 vystúpil zo strany Most-Híd na protest proti vzniknutej koalícii so Smerom-SD a SNS. Aké šance má jeho strana?

Orientovať sa chce na záujmy maďarskej menšiny a zároveň nechce spolupracovať so Smerom. „Most-Híd a voličské hlasy občanov maďarskej národnosti, ktoré boli tejto strane odovzdané, skončili v tejto koalícii. A s veľkou pravdepodobnosťou Most-Híd aj po ďalších voľbách opäť vytvorí vládu so Smerom-SD. Sú totiž tejto vláde zaviazaní,“ dodal Simon. Pripúšťa však, že v budúcnosti si vie predstaviť spoluprácu s SMK.

Podľa politológa Jána Baráneka však teraz reálne hrozí, že sa do parlamentu nedostane ani jedna maďarská strana. Simon môže mať podľa neho so stranou iné plány. „Medzi stranou Most-Híd a SMK vládnu veľmi silné personálne animozity (zaujatosť), čo si Zsolt Simon uvedomuje. Možno je toto pre neho cesta takto kvázi okľukou tých maďarských politikov zintegrovať do jednej strany. Časť maďarských voličov dokáže Zsolt Simon určite osloviť. On má v prvom rade úlohu, aby presvedčil nie maďarských voličov, ale slovenských politikov maďarskej národnosti o nevyhnutnosti integrácie,“ vyhlásil Baránek.

Kto je sympatický maďarským voličom?

Jedine Simon

Henrieta Papšová, 46 rokov, Nové Zámky, nezamestnaná

- Mne sa páči, že Simon zakladá novú stranu, všetci už toho toľko nasľubovali a nič z toho, tak uvidíme, čo dokáže.

Som za SMK

Krisztián Vámos, 32 rokov, Nové Zámky, realitný maklér

- Jedine SMK, ja neprevraciam kabát, a to je jediná pravá maďarská strana.

Len za Bugára

Štefan Novák, 31 rokov, Nové Zámky, čašník

- Aj keď Bugár trochu sklamal, volil by som jeho. Zatiaľ urobil najviac a nerozdeľuje ľudí, ja nie som radikálny.