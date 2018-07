České odbory chcú skrátiť dobu v zamestnaní: Bude na Slovensku kratší pracovný deň?!

S masívnou kampaňou za skrátenie pracovného času o pol hodiny denne prišli odborári v Česku ešte v apríli. Prekvapivo sa však proti tomuto návrhu nepostavili českí zamestnávatelia - viac ako tretina z nich by takúto zmenu prijala. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dal urobiť český denník Právo. Ako by podobná požiadavka dopadla na Slovensku?

Menej času v práci, ale rovnaká suma na výplatnej páske. Namiesto 40-hodinového pracovného týž­dňa by Česi pracovali len 37 a pol hodiny za týždeň. Návrh sa stretol s nečakane kladným ohlasom zo strany zamestnávateľov, výrazne proti bola len tretina opýtaných. Český návrh inšpiroval aj Slovákov, odborári sa však chcú najskôr dohodnúť so zamestnávateľmi. „Aj rôzne sociologické a psychologické štúdie podporujú kratší pracovný čas, keď sú zamestnanci efektívnejší. A sú efektívnejší paradoxne trebárs ako pri 5-dňovom pracovnom týždni,“ upozornila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová. Prieskum o generácii narodenej v rokoch 1980 - 1995: Prečo sa mladým nechce pracovať? Zamestnávatelia takejto zmene nie sú veľmi naklonení. „Kratší pracovný týždeň zároveň vytvára firmám, ktoré majú napr. nepretržité prevádzky, vyššie náklady v súvislosti s prijímaním nových ľudí či zvýšenie administratívy,“ uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková. O znížení pracovných hodín zatiaľ neuvažuje ani ministerstvo práce, no ak by prišla takáto požiadavka, sú pripravení o tom diskutovať. „Za možnú tému na budúcu diskusiu považuje v podmienkach SR skôr otázku znižovania nadčasov,“ povedala hovorkyňa ministerstva Veronika Husárová. Slováci, ktorí premýšľate nad penziou, zbystrite pozornosť: Ako sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku? Pomohlo by to efektivite Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov - Treba okolo toho otvoriť diskusiu. Myslím, že hlavne z takého psychohygienického aspektu by to bolo veľmi dobré pre samotných zamestnancov a v konečnom dôsledku by sa to odrazilo aj na zisku a na podnikaní samotných zamestnávateľov.

Nech rozhodujú iba firmy Miriam Špániková, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení - Sme toho názoru, aby sa tento inštitút upravoval formou kolektívnych vyjednávaní, kde koniec koncov už dnes majú mnohé firmy vo svojich kolektívnych zmluvách dohodnutý kratší pracovný týždeň ako je štandardná pracovná doba. Chceme znižovať len nadčasy Chceme znižovať len nadčasy Veronika Husárová, hovorkyňa ministerstva práce - Ministerstvo v súčasnosti neuvažuje o skrátení pracovného času. V prípade, že takúto otázku nastolia sociálni partneri, je pripravené s nimi o tom diskutovať. Za možnú tému na budúcu diskusiu považuje v podmienkach SR skôr otázku znižovania nadčasov.