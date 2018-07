Emotívne slová Thomasa po 20. etape TdF: Chce sa mi plakať

Britský cyklista Geraint Thomas sa stane celkovým víťazom 105. ročníka prestížnych pretekov Tour de France.

Na premiérový triumf na TdF v kariére mu stačí v záverečnej nedeľňajšej etape s finišom na parížskych Elyzejských poliach prísť do cieľa v hlavnom pelotóne.

Jazdec tímu Sky urobil záverečný krok k celkovému triumfu v kopcovitej 31 km jazde proti chronometru zo Saint Pée sur Nivelle do Espelette. Predposledná etapa na Tour mala zvlnený profil a krátke stúpania.

Prvý pretekár sa vydal na trať na pravé poludnie, Peter Sagan vyrazil jedenásť minút po 14. hodine. Slovenský cyklista zvládol náročnú trať za 48:03 min.

Netrpezlivo sa čakalo na jazdcov z prvej päťky. Skvelý výkon podali Froome, Dumoulin i Thomas, viac chcel určite dosiahnuť Roglič. Slovinský cyklista napokon skončil ôsmy a vypadol z prvej trojky celkového poradia.

Do nej sa vrátil Froome, ktorý zajazdil druhý najlepší čas. Ten víťazný - 40:52 min - napokon patril Dumoulinovi. "Je to úžasné. Nevedel som nič o medzičasoch, myslel som si, že Froome je stále predo mnou. Dnes to bol skvelý deň. Ráno som nemal kombinézu, ale stihli mi ju dopraviť. Nemôžem tomu uveriť, je to skvelé," povedal v cieli víťaz etapy pre TV Eurosport.

Thomas prevezme v nedeľu v Paríži trofej pre celkového víťaza po troch rokoch nadvlády jeho krajana Chrisa Froomea. Ten celkovo vyhral TdF až štyrikrát (2013, 2015, 2016 a 2017).

"Vždy som sníval o tom, že raz vyhrám Tour de France. A to sa teraz stalo skutočnosťou. Musím krotiť svoje emócie, chce sa mi plakať," citovala slová Thomasa agentúra APA.

Peter Sagan sa šiestykrát stane víťazom bodovacej súťaže, čím vyrovná rekord Nemca Erika Zabela z rokov 1996 až 2001.

výsledky 20. etapy, časovky jednotlivcov (Saint Pée sur Nivelle - Espelette) 31 km:

1. Tom Dumoulin (Hol./Team Sunweb) 40:52 min, 2. Chris Froome (V.Brit./Sky) +1 s, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +14, 5. Sören Kragh Andersen (Dán./Team Sunweb) +51, 6. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors) +52, 7. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša) +1:02 min, 8. Primož Roglič (Slovin./Lotto NL Jumbo) +1:12, 9. Marc Soler (Šp./Movistar) +1:22, 10. Michael Hepburn (Aus./Mitchelton Scott) +1:23, ..., 133. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +7:11



priebežné poradie po 20. etape:

1. Thomas 80:30:37 h, 2. Dumoulin +1:51 min 3. Froome +2:24, 4. Roglič +3:22, 5. Steven Kruijswijk (Hol./Lotto NL Jumbo) +6:08, 6. Romain Bardet (Fra./AG2R) +6:57, 7. Mikel Landa (Špa./Movistar) +7:37. 8. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +9:05. 9. Zakarin +12:37, 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +14:18,..., 71. Peter SAGAN +2:38:08 h



bodovacia súťaž:

1. SAGAN 467 bodov, 2. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates) 196, 3. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) 184



vrchárska súťaž:

1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) 170 b, 2. Warren Barguil (Fr./Fortuneo-Samsic) 91, 3. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) 76



súťaž mladých pretekárov:

1. Pierre Latour (Fr./Ag2R) 80:52:50 h, 2. Egon Bernal (Kol./Sky) +5:39 min, 3. Guillaume Martin (Fr./Wanty-Groupe Gobert) +19:39