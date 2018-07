Tréner Klopp sa vrátil k finále Ligy majstrov: Tvrdé slová na adresu Ramosa

Kouč finalistu Ligy majstrov z Liverpoolu Jürgen Klopp prvýkrát otvorene prehovoril o nevyberaných zákrokoch Sergia Ramosa na jeho zverencov počas kyjevského súboja o najlepší tím Európy.

A španielskeho reprezentanta rozhodne nešetril. "To, čo predviedol, bolo škaredé a brutálne, Salaha chytil ako wrestler."

Severoamerické turné čaká na Liverpool, oveľa viac ale fanúšikov Reds momentálne vzrušuje fľaša, ktorú po nejakej dobe otvoril obľúbený tréner Jürgen Klopp. Po viac ako dvoch mesiacoch sa totiž vrátil k neúspešnému finále Champions League a hlavne k postave Sergia Ramosa, a bol nebývalo otvorený.



"Nie som si istý, že túto skúsenosť zažijeme znovu, ide do nášho gólmana lakťom, potom príde a v stredovom kruhu wrestlerským chvatom nášho najlepšieho hráča a vyhrá. Toto bol príbeh zápasu, a potom ešte tie jeho reči, to sa mi nepáči. Hovoril, že je to normálne, čo vlastne chceme. Ale nie, toto normálne nie je. Pokiaľ si poskladáme situácia s Ramosa, tak mi povedzte, čo to bolo napríklad vlani s Juventusom, to on bol zodpovedný za červenú kartu, čo dostal Cuadrado a nikto o tom nehovorí. Je to rovnaké ako teraz, akceptujeme akúkoľvek zbraň, len aby sme vyhrali. Ale ja taký nie som, "povedal na úvod rozčúlený nemecký tréner.



"Ja sa snažím svojich hráčov prinútiť k tomu, aby hrali agresívne, ale zároveň čestne. Zvyčajne, keď niečo urobíte, ste za to penalizovaný. Nemôžete hrať štyri, päť týždňov. Ale tu, znova sa vraciam k Ramosovi, sa nestalo vôbec nič. Viem, že o mne teraz budete písať, že som slabý a úbožiak. Ale ja tu prehru akceptujem, len sa mi určité veci nepáčia, "vymenúva úspešný stratég svoj pohľad na finálový súboj.