Labuda ml. priznal smutnú pravdu o mame Viere: So smrťou otca sa stále nevie vyrovnať

Stratu milovaného manžela nesie priťažko! Vdova po legendárnom slovenskom hercovi Mariánovi Labudovi († 73) pani Viera Labudová (72) sa silou-mocou snaží vyrovnať s tým, že už drahého partnera a otca jej dvoch synov nikdy viac neuvidí.

Ako denníku Nový Čas priznal Marián Labuda ml. (44), ani pol roka po otcovej smrti to jeho mama stále nemá ľahké. Spolu s bratom sa jej tak snažia pomôcť žiaľ a smútok prekonať.

Rok 2018 začal u rodiny Labudovcov obrovskou tragédiou. 5. januára totiž znenazdajky a už navždy do hereckého neba odišiel výnimočný umelec Marián Labuda († 73), ktorý po sebe zanechal manželku Vieru, dvoch synov a vnúčence.

Nebolo žiadnym tajomstvom, že najhoršie túto stratu niesla práve pani Viera Labudová, ktorá sa ani pol roka po tragickom skone vlastného manžela nedokáže s jeho stratou stále vyrovnať. „Mamička sa s tým veľmi pomaly vysporadúva,“ povedal nám nedávno jej syn, úspešný herec Marián Labuda mladší. Práve on aj so svojím bratom sa snažia pomôcť svojej mame uľaviť od bôľu. Rozhodli sa teda, že jej pobyt mimo mesta pomôže. „Momentálne je mamička na liečení, ešte jej s bratom chceme vymyslieť ďalšie liečenie v auguste. A je to ťažké, ale je to súčasť života, a uvidím čo prinesie čas,“ dodáva herec.

Pani Labudová po smrti manžela striedavo býva tak v ich usadlosti v Borinke, ako aj v Bratislave. „Maminka je chvíľu v Borinke doma a chvíľu je u nás s bratom, bývame kúsok od seba v širšom centre Bratislavy,“ upresňuje Labuda mladší. O tom, že pani Labudovej pomáha prekonať bolesť zo straty manžela aj práca šepkárky v divadle, sa dočítate v nedeľňajšom vydaní denníka Nový Čas.