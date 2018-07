Dve tváre učiteľky hudby Ingrid: Cez deň nežná flautistka a večer rozdáva rany

Tomu sa povie stret protikladov! Ingrid Bíroová (49) síce pôsobí ako krehká blondínka, lenže zdanie klame.

Málokto by jej tipoval viac ako 35 rokov a jej dve povolania by neuhádol už asi nikto. Ingrid počas dňa pracuje v Základnej umeleckej škole ako učiteľka hry na flautu. Večer vymení decentné oblečenie za športové a ide do boxerne, kde vedie hodiny pre ženy. A má úspech!

Ingrid (49) vyštudovala konzervatórium a túžila hrať na flaute vo veľkom orchestri, lenže žila v dobe, keď veľa orchestrov nebolo. Preto sa nakoniec rozhodla pre učiteľské povolanie, ktoré s láskou vykonáva už 30 rokov. Nikdy svoje rozhodnutie neoľutovala. „Začala som ako učiteľka, bola to moja priorita už v detstve,“ usmiala sa Ingrid. Hudbu dodnes vníma ako vyššiu formu vyjadrenia a určite by sa jej za nič na svete nevzdala.

Ako sa však dostala k boxu? Na začiatku bola túžba po lepšej postave. Preto najprv behala, až neskôr ju oslovil box a po dvoch rokoch tréningov nastal ďalší posun. „Trénerkou som sa stala neplánovane. Niektoré dievčatá z rovnakej boxerne ako ja už viac nechceli chodiť medzi mužov, a tak som si povedala, že ich môžem počas prázdnin trénovať len tak. Behom pol roka som si pre veľký záujem urobila trénerské skúšky,“ opisuje začiatky Ingrid.

Ženy trénuje už deväť rokov a stále ich pribúda. Ak by ste si však mysleli, že jej dievčatá chodia po ulici a niekoho len tak mlátia, mýlili by ste sa. „V našej boxerni trénujeme bezkontaktne. Ženy sa nesparingujú, takže sa nezrania. Cvičia hlavne preto, aby sa cítili dobre a mali krajšie telo. Človek, ktorý sem chodí, má zdravé sebavedomie a vie sa ovládať,“zhrnula Ingrid. Boxovať dokonca učí aj niektorých žiakov z hodín hry na fl autu. „Aj človek s umeleckou dušou potrebuje pre život zdravé telo,“ dodáva s úsmevom.