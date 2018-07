Otrasný prípad v Británii: Slováci zaútočili kyselinou na malého chlapca!

Britániou otriasla správa o útoku kyselinou na malého chlapčeka (3) v kočíku. Za bieleho dňa ho poleptali v nákupnom stredisku.

Z útoku obžalovali piatich mužov, a čo je šokujúce – traja z nich pochádzajú zo Slovenska!

Ohavný útok sa odohral v sobotu popoludní v meste Worcester. Žena pôvodom z Afganistanu, ktorá ušla od manžela pre rodinné spory, sa vybrala so synom do nákupného centra. Tam chlapca obliali kyselinou. Polícia aj na základe záberov z kamier útočníkov rýchlo vypátrala. V stredu predstúpili pred súd, ktorý rozhodol o tom, že ostanú vo väzbe do ďalšieho pojednávania, ktoré bude o mesiac. Až na súde zverejnili ich identitu a ukázalo sa, že traja obžalovaní sú zo Slovenska! Ako sa do prípadu zaplietli, zatiaľ nie je jasné.

Počas dvaapolhodinového pojednávania iba mlčky sedeli. Len prostredníctvom svojich obhajcov popreli akúkoľvek vinu. Všetci sú obžalovaní zo zločinného spolčovania sa s cieľom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví.

V pozadí prípadu je zrejme spor medzi matkou a otcom chlapca. Ich totožnosť britské úrady nezverejnili, aby ochránili identitu zraneného dieťaťa. Preto sa špekulovalo, že aj otec dieťaťa môže byť zo Slovenska. Podľa denníka The Sun obaja prišli do Británie z Afganistanu ako žiadatelia o azyl a na Ostrovoch sa aj zosobášili. Medzi manželmi sa objavili rozpory, on jej údajne vyčítal západný štýl života. Odsťahovala sa od neho aj s ich tromi deťmi (3, 8 a 10) do mesta Worcester, kde žila osem mesiacov v ústraní. Deti vodila každý deň sama do školy. Denník Daily Star však napísal, že matka pochádzala z východnej Európy.

Jej partner, od ktorého odišla, po čase vypátral, kde sa ukrýva. Je možné, že terčom útoku mala byť práve ona. Kyselina však zasiahla chlapca v kočíku. „Matka počula dieťa plakať a videla, že si drží ruky a nemôže otvoriť oči. Keď mu sčervenela tvár, zavolala sanitku. Na tričku mal ružovú tekutinu. Analýza ukázala, že to bola kyselina sírová,“ povedal prokurátor Stephen Davis.

Podľa svedkov matka po útoku kričala: „Čo ste to spravili môjmu dieťatku?“ Po tom, čo ho ošetrili záchranári, ho previezli do nemocnice s popáleninami tváre a rúk. V nedeľu ho prepustili domov, zatiaľ však nie je známe, či bude mať trvalé následky.

Ďalšie pojednávanie bude 28. augusta. Rodine pridelili policajnú ochranu. „Veríme, že verejnosť sa podobných útokov nemusí obávať, pretože to bol cielený útok na konkrétnych ľudí,“ uviedol inšpektor Jim Bayliss.

Obžalovaní

Je najmladší z pätice. Žije v Londýne a stará sa o postihnutú matku.

Otec dvoch detí, žije v Birminghame.

Otec dvoch detí, žije v Birminghame a pracuje ako vedúci tímu v potravinárskej továrni.

Afganec, žije vo Wolherhamptone.

Otec dieťaťa (39)

Jeho identita nie je jasná, mal by byť Afganec. Žije v Birminghame.

Výzva!

Takto sme sa „blysli v Anglicku"

Gang otrokárov

Rafaelovci. Zdroj: anc

V gangu Rafaelovcov boli ľudia vo veku 17, 30, 33, 37, 38, 39 a 58 rokov. Boli uznaní za vinných zo zločineckého spolčenia za účelom spáchania trestných činov otrokárstva, obchodovania s ľuďmi a prania špinavých peňazí.



Krásna vrahyňa

Mária Kukučová (28). Zdroj: anc

Slovenka Mária Kukučová (28) si v španielskom väzení odpykáva skrátený trest na 13 rokov za vraždu anglického podnikateľa Andrewa Busha († 48) z roku 2014.



Tyrani nútili dievča k sexu

Marcel Dunka, Roman Dunka a Alžbeta Dunková. Zdroj: nrs

Bratia Dunkovci s Alžbetou Dunkovou dievča opakovane bili, podávali mu drogy a nútili až k 15 pohlavným stykom počas 12-hodinovej „šichty“. Spolu dostali 50 rokov.



Znásilňovali prostitútky

Jan Dzudzka, Miroslav Karicka a Matus Tipan. Zdroj: thetelegraphandargus.co.uk

Štvorica Ján Dzuzda (40), Matúš Tipan (28), Miroslav Karička (45) s Ľubomírom Koruhom znásilnila v meste Bradford najmenej päticu prostitútok, za čo dostala dlhoročné tresty.



Beštiálna vražda

Július Hecko. Zdroj: anc

Júliusa Hecka odsúdili na 10 rokov za brutálne ubitie Slováka Branislava Gulu v meste Bala.