Egyptská zoo má nový prírastok: Na prvý pohľad je to zebra! Pozrite sa lepšie a bude vám to jasné

Egyptská zoo si sama na seba ušila poriadnu hanbu. Teda skôr namaľovala. Návštevník Mahmoud Sarhani si všimol, že tamojšia zebra vyzerá akosi čudne.

Keď k nemu zviera prišlo bližšie, zistil, že je to somár prefarbený na zebru.

Študent Mahmoud Sarhani sa vybral do zoo v Káhire. Prežil by klasický deň, keby si nevšimol niečo čudné za ohradou, kde mali byť zebry. Zviera síce malo typické čierno-biele pásiky, no tie sa miestami roztekali a uši malo tiež neprimerane dlhé. Keď zviera prišlo bližšie k nemu, už s istotou vedel, že to nie je skutočná zebra. Bol to somár prefarbený na čierno-biele zvieratko. Okamžite si to nafotil a uverejnil na svojom facebooku.

Fotografie sa za pár chvíľ stali virálnymi a ľudia len krútia hlavami. Riaditeľ zoo Mohamed Sultan však túto skutočnosť popiera, a to napriek tomu, že viacero odborníkov potvrdilo, že je to určite somár a nie zebra.

Toto však vôbec nie je prvý takýto prípad. V roku 2009 v zoo v Gaze prefarbili dva somáre, aby nahradili zebry, ktoré uhynuli v dôsledku vyhladovania.

Náhrada za leva

V jednej čínskej zoo sa tiež pokúsili o náhradu. V klietke s označením „lev africký“ sa nachádzal tibetský mastif. Upozornil na to 6-ročný chlapec, ktorému sa nezdalo, že lev vie štekať. Iné psy boli zase vo výbehu namiesto vlkov a líšky zastupovali leopardy.