Dominik († 24) sa do práce nedostal: Sen o rodine ukončil náraz do stromu

Miloval rýchlu jazdu a autá. A práve rýchla jazda sa mladému mužovi stala osudnou. Dominik († 24) išiel vo štvrtok ráno do práce z domu v Kálnici (okr. Nové Mesto nad Váhom), no do cieľa už neprišiel.

Nepochopiteľne totiž zišiel z cesty a narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že Dominik na mieste zomrel. Dominik pracoval v Novom Meste nad Váhom ako automechanik. „Vždy poctivo a svedomito pracoval. Autá miloval rovnako ako rýchle jazdy. Väčšinu chodieval rýchlo, to je pravda, ale bol to dobrý chalan. Je ho večná škoda,“ povedal so smutným hlasom kamarát Peter. Otvoriť galériu Futbalista Dominik († 24). Zdroj: adm Dominik hrával futbal za Kálnicu. „Som v šoku. Bol skvelý parťák na trávniku. Dobrý človek, keď niekto niečo potreboval, nikdy nepovedal nie. Ešte mi naposledy hovoril, že si chce nájsť priateľku a založiť rodinu. No už to nestihne,“ povedal so slzami v očiach spoluhráč z tímu Marek. Opitý cestný pirát nabúral do auta a ušiel: Podľa čoho policajti vodiča našli? Čo presne sa na ceste stalo, už vyšetruje polícia. „Nehoda sa stala medzi obcami Rakuľuby a Kálnicou. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ povedal policajný hovorca Pavol Kudlička.