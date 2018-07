Zvláštne praktiky podpredsedníčky parlamentu Nicholsonovej: V majetkovom priznaní zatajila dom!

Podpredsedníčka parlamentu a poslankyňa SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová (41) musí riešiť patálie s rodinným domom v Banskej Štiavnici.

Ten si zaobstarala pred pár rokmi a rada sa ním prezentuje. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby chalupu uviedla aj v tohtoročnom majetkovom priznaní. Prečo Nicholsonová zatajila svoj majetok?

Podobné problémy musela pred časom riešiť aj jej kolegyňa z OĽaNO Veronika Remišová. Vo svojom priznaní za rok 2017, ktoré pravidelne zverejňuje Národná rada, nezapísala chatu, ktorú vlastní v chránenom vtáčom území v obci Pribylina. Remišová sa obhajovala, že zákon neporušila a neskolaudovanú nehnuteľnosť priznávať ani nemusí. „Podľa súčasného formulára majetkových priznaní má poslanec napísať do majetkového priznania aj rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, čo naša chata nie je,“ vysvetlila Remišová. Napriek tomu bude jej obydlie predmetom skúmania parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

Nový Čas teraz zistil, že podobné patálie bude musieť riešiť aj liberálka z SaS Lucia Nicholsonová. V majetkovom priznaní nebola zapísaná ani jej chata v Banskej Štiavnici v časti Štefultov. Priznala sa v ňom iba k vlastníctvu zastavaných pozemkov, no samotnú stavbu nie. Chalupa je pritom dohľadateľná aj cez list vlastníctva, kde je vedená ako rodinný dom.

Nicholsonová hovorí, že ide o nešťastné nedorozumenie. „Ja sa priznávam na každom kroku k tej chalupe. Každý vie, že ju mám, tak­že to nijakým spôsobom nebol zámer. Platím za to dane, nemala som prečo to zatajovať, ale stalo sa. Toto je naozaj len chyba. Nie je to v majetkovom priznaní, ale nie preto, že by som to chcela zatajiť, ale preto, že sa na to zabudlo,“ uviedla Nicholsonová. Dodala, že po našom upozornení sa sama obrátila na parlamentný výbor s požiadavkou o doplnenie majetkového priznania.

Na druhý deň po našom záujme už dom skutočne v záznamoch na webe NR SR pribudol. Napriek tomu sa Nicholsonová tiež nevyhne preverovaniu. „Aj týmto prípadom, ktorý sa rovnako javí ako porušenie zákona, sa bude zaoberať Výbor Národnej rady SR,“ uviedol pre Nový Čas hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút. V prípade zistenia porušení hrozí obom zákonodarkyniam pokuta vo výške troch mesačných platov, čiže okolo šesťtisíc eur.

Majetkové priznanie Ďuriš Nicholsonovej

Príjem: 34 714 €

34 714 € Byt , Bratislava-Staré Mesto

, Bratislava-Staré Mesto Zastavané plochy , Bratislava-Staré Mesto

, Bratislava-Staré Mesto Zastavané plochy a nádvoria, Banská Štiavnica

a nádvoria, Banská Štiavnica Zastavané plochy a nádvoria, Banská Štiavnica

a nádvoria, Banská Štiavnica Byt , Bratislava-Staré Mesto

, Bratislava-Staré Mesto Zastavané plochy a nádvoria, Bratislava- -Staré Mesto

a nádvoria, Bratislava- -Staré Mesto Byt , Bratislava - Staré Mestoiný hnuteľný majetok - hypotekárny úver

, Bratislava - Staré Mestoiný hnuteľný majetok - hypotekárny úver Rodinný dom , Banská Štiavnica*

, Banská Štiavnica* Iná budova, Banská Štiavnica*

*(pridané 25. 7. 2018 po tom, čo sa o vec začal zaujímať Nový Čas)

Sporné majetky političiek

Veronika Remišová (42)

Otvoriť galériu Veronika Remišová. Zdroj: tasr Poslankyňa matovičovcov v priznaní neuviedla svoju rozostavanú chatu . Obhajuje to tým, že podľa formulára majetkových priznaní takýto objekt, ktorý nie je v katastri, uvádzať nemusí. Podľa našich informácií môže mať Remišová problém s vydaním kolaudácie pre inžinierske siete vedúce cez iný pozemok. „Nie je to pravda, siete sa nachádzajú iba na našom pozemku plus na pozemku jedného ďalšieho vlastníka, od ktorého máme písomný súhlas. Siete ešte nie sú ukončené,“ oponuje Remišová.

Denisa Saková (42)

Otvoriť galériu Denisa Saková. Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas Ministerka vnútra Denisa Saková vlastní rodinný dom v Nitre, dva byty s garážami v Bratislave a ornú pôdu vo Vajnoroch. Saková má aj nebytové obchodné priestory v luxusnej novostavbe v centre Bratislavy, ktoré získala podozrivo výhodne. Obhajuje sa tým, že boli atypické, preto bola cena nižšia.

Monika Beňová (49)